ФСБ региона предупредило жителя Маймы, что смотреть видео про террористов в Инернете - плохо

УФСБ России по Республике Алтай 11 января вынесло официальное предостережение жителю села Майма о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Как информирует сайт правительства РА, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили, что указанный гражданин неоднократно высказывал намерения выехать на территорию Сирии и принять участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещенной в России).

Для этого он продолжительное время изучал видео- и иные материалы о деятельности ИГИЛ, размещенные в сети Интернет, а также возможные маршруты выезда на территорию Сирии.