Скромнее надо быть! Майминская администрация переплатила за УАЗ

В декабре 2016 года глава Майминской сельской администрации Шеверёв С.Л. через аукцион у ООО «Алтай ГАЗ автосервис» купил новый УАЗ Патриот за 1 032 600 руб. То есть больше чем за миллион рублей. А в Москве в автосалоне «Мас Моторс» стоимость нового УАЗ Патриот в зависимости от степени комфорта и комплектации от 619 000 руб. (стандарт) до 900 000 руб. с механикой и со всеми «наворотами» (привилегия).

Но главе Майминского сельского поселения Шеверёву С.Л. нужен особый "с обивкой сидений тёмной кожей; с мультифункциональным рулевым колесом, также отделанным кожей и с подогревом; с системой громкой связи; с климат контролем; с обогревом сидений и с задним подлокотником с подстаканниками".

Вдруг во время поездки выпить захочется.

Сергей Леонидович скромнее надо быть в конце концов!

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