В декабре 2016 года глава Майминской сельской администрации Шеверёв С.Л. через аукцион у ООО «Алтай ГАЗ автосервис» купил новый УАЗ Патриот за 1 032 600 руб. То есть больше чем за миллион рублей. А в Москве в автосалоне «Мас Моторс» стоимость нового УАЗ Патриот в зависимости от степени комфорта и комплектации от 619 000 руб. (стандарт) до 900 000 руб. с механикой и со всеми «наворотами» (привилегия).
Но главе Майминского сельского поселения Шеверёву С.Л. нужен особый "с обивкой сидений тёмной кожей; с мультифункциональным рулевым колесом, также отделанным кожей и с подогревом; с системой громкой связи; с климат контролем; с обогревом сидений и с задним подлокотником с подстаканниками".
Вдруг во время поездки выпить захочется.
Сергей Леонидович скромнее надо быть в конце концов!
Комплектация Розничная цена
Ваша выгода, по спец. программам* Цена с учетом скидок Дополнительное оборудование
в подарок* Бонусы в подарок*
Патриот (new 2017) Стандарт
809 000
90 000 719 000 30 000 80 000 бонусных рублей в подарок
Патриот (new 2017) Комфорт 909 000 90 000 819 000 30 000 80 000 бонусных рублей в подарок
Патриот (new 2017) Привилегия 989 000 90 000 899 000 30 000 80 000 бонусных рублей в подарок
Патриот (new 2017) Стиль 1 030 000 90 000 940 000 80 000 бонусных рублей в подарок
Дак это всё равно, что ни о чём.
20:31 Московская полиция задержала четверых активистов, которые читали вслух статьи из Конституции России