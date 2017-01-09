Приватизация по-маймински-2

30 ноября 2016 года я обратился в Майминскую районную прокуратуру с просьбой провести проверку по приватизации котельной №3, по адресу ул. Гидростроителей, 46Б. Суть обращения также была опубликована в газете «Листок» №7 от 7 декабря 2016 года в статье «Приватизация по-маймински». К сожалению, в ответе, полученным мною по почте нет логики. Почему оборудование, демонтированное и увезённое барнаульцами с 16 по 23 ноября, было продано только 29 ноября частному лицу Л., насколько мне известно не жителю Барнаула? Демонтаж и вывозка оборудования в период с 16 по 23 ноября подтверждается свидетельскими показаниями Е. и могут быть подтверждены другими бывшими работниками котельной №3.

Как проводилась 25.11.2016 оценка уже увезённого оборудования? И вообще откуда вытекает, что акт оценки был сделан не задним числом?

К сожалению, в ответе ничего не говорится, а почему оборудование было продано так поспешно по заниженной в разы стоимости, без конкурса или аукциона? Почему в перечне продаваемого оборудования перечислена только четвёртая часть от реально увезённого оборудования? В реальный перечень оборудования, перечисленный в моём обращении в Майминскую прокуратуру можно добавить и тельфер электрический с двутавром грузоподъёмностью 3 т, стоимостью не менее 25 тыс. руб., компрессор К-2, купленный примерно 3 года назад стоимостью примерно 20 тыс. руб., дизельную электростанцию ПЭС30.

Почему никого до сих пор не интересует, кто вырезает и увозит сотни тонн металлоконструкций котельной? В декабре начали резать и вывозить металлоконструкции на улице, а также металл автомобильных весов. В декабре также демонтирована и вывезена из котельной труба дымовая диаметром 800 мм, установленная на котельной примерно три года назад и стоимостью больше миллиона рублей. В новогодние праздники активно разрезалась и увозилась на металл деаэраторная вышка с теплообменником.

Поступили ли в бюджет деньги за трубу дымовую и металлоконструкции весом не менее 300 тонн (вместе с уличными металлоконструкциями). Это ещё не менее 2 млн рублей. Почему несмотря на обращение и публикацию в газете до сих пор никто не приехал на котельную и не спросил работников вторчермета, а на каком основании вы режете здесь металл?

Мне очень хотелось бы узнать ответы на эти вопросы. На прилагаемых фото деаэраторная вышка и металлоконструкции автомобильных весов и дымовая труба 30 ноября 2016 года и 5 декабря 2017 года.

К сожалению, о борьбе с коррупцией мы видим только в телевизоре, а в реальности всегда найдётся множество причин, чтобы написать: «По результатам проверки оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усмотрено».

Валерий ДАНИЛОВ