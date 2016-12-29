УК «Майминская» работает неплохо, в домах холодно по другой причине

В прошлой статье я рассказал о том какие предприятия ЖКХ сейчас работают в Майминском районе, в этой и последующих постараюсь рассказать о каждом предприятии поподробнее.

О работе и проблемах ООО УК «Майминская» мне рассказал руководитель предприятия Балакин Фёдор Юрьевич. Предприятие располагается по адресу ул.Трудовая, 57 (вход с левой стороны). Предприятие арендует у частника три кабинета в здании и два гаражных бокса для автомобилей и мастерской. Аренда и коммунальные услуги обходятся дешевле, чем в зданиях, принадлежащих району или сельскому поселению.

В предприятии два автомобиля УАЗ(таблетка) и ВАЗ-2115. Старенький УАЗ УК выкупило в МУП «Водоканале». На предприятии работают 19 человек, которые и являются учредителями предприятия. В том числе директор, бухгалтера, 2 мастера, и 2 аварийных бригады, состоящие из трёх человек. В составе аварийных бригад водитель-сантехник, сантехник, и электрик. Аварийные бригады работают с 8 до 20, а ночью дежурят на дому и выезжают только на аварийные работы. Три диспетчера принимают заявки населения на дому и работают по скользящему графику по договорам. На предприятии по договорам также работают 60-70 дворников и техничек.

Телефоны диспетчера (388 44) 23-0-02, 8-903-919-93-02, 8-923-566-00-02.

УК обслуживает 74 многоквартирных дома по договорам управления, в который входит весь комплекс услуг, включая и составление планов ремонтных работ и смет. И 5 многоквартирных домов с самоуправлением по договорам оказания услуг по текущему ремонту и аварийным работам. Предприятие также занимается обслуживанием и съёмом показаний с общедомовых тепло- и водосчетчиков. В планы работ предприятия входит постепенно сделать через вычислителей приборов дистанционный съём показаний приборов учёта.

Самое тяжелое время на предприятии — это осенний запуск отопления. Тогда две бригады без выходных спускают воздух и запускают в дома отопление.

Наибольшие проблемы создают себе люди сами. Так в резкое похолодание, при -30* в середине ноября ООО Дабол-ю Кей Восток Энерго в Берёзовой роще с.Майма запустило новый пятиэтажный жилой дом. Дом был запущен без гидравлического испытания, без промывки и спуска воздуха. Весь воздух и грязь по трубам пошли в жилые дома и всю неделю нам пришлось безвылазно спускать воздух. А ведь на улице было -30*!

Сейчас замерзают 5 трёхэтажных дома на улице Гидростроителей это дома №19,20,26,27,28. После запуска новой газовой котельной в этих домах не хватает циркуляции теплоносителя. При нормативном расходе 2,4 м3/час через дома проходит в среднем 1,5 м3/час. Вполне возможно, что на новой газовой котельной стоит недостаточно мощный сетевой насос. А новый сетевой насос «GRUNDFOS», установленный на угольной котельной 3 года назад районная администрация отдала, как и остальное оборудование непонятно кому. Теперь люди мёрзнут. Как мне стало известно, теплоснабжающая организация в ближайшие дни планирует заменить насос на более мощный. Мёрзнут также люди и в с.Кызыл-Озёк в двухэтажных домах №73 и №75, а также в четырёхэтажном № 69/1 по ул. Советская. Расход теплоносителя здесь в норме, а вот температура на подающей трубе отопления выше 55* не поднимается, а в среднем держится 40-50*. Я уже писал о том, что угольная котельная с. Кызыл-Озёк, которую районная администрация в сентябре 2016 года отдала в МУП «Водоканал», в плачевном состоянии и работает как в сказке про Мальчиша Кибальчиша (только бы день простоять и ночь продержаться). По своим каналам я попробовал узнать, когда же дадут газ? К сожалению, точного срока никто назвать не может, но то, что газ будет в ближайшие два месяца маловероятно. Все ждут запуска газовой котельной. Будем надеяться, что с запуском газовой котельной у людей будет теплее, а не хуже, как это случилось на ул. Гидростроителей в с.Майма.

Постепенно жители многоквартирных домов начали понимать, что для того, чтобы сделать какой-то ремонт или заменить трубы нужно накопить денег. Ведь УК работает по принципу есть деньги – есть ремонт. На замену труб или электропроводки УК составляет сметы и ищет подрядчиков. При этом старается работать с надёжными и проверенными, чтобы качество ремонта не пострадало. Большая проблема с аварийными крышами. В наших домах таких крыш 28. Чтобы поменять старый шифер или мягкую кровлю на профлист нужно примерно миллион рублей. Где взять такие деньги сразу? Ведь не станешь же делать четверть или пол крыши? Эта проблема решается за счёт денег, которые платят жители на капитальный ремонт. Главное вовремя и грамотно оформить документы. Эта огромная работа уже проделана УК. Теперь аварийные крыши будут менять по мере очерёдности и должны поменять за 2-3 года.

В отношении конфликтности среди остальных предприятий ЖКХ у УК самая тяжелая работа. Ведь они оказывают услуги по ремонту непосредственно населению, и это такая работа, при которой кто то, но останется недовольным. Поэтому хочется пожелать работникам УК «Майминская» терпения, доброжелательного отношения к жителям и мирного разрешения всех конфликтных ситуаций.

Валерий ДАНИЛОВ