ЖКХ нужна стабильность

Что нужно по большому счёту жителям от местной власти? В основном надёжное и недорогое электро-, водо-, теплоснабжение и благоустройство, в основном это дороги. В федеральных законах №416ФЗ и №190 ФЗ в полномочия органов местного самоуправления входит организация тепло и водоснабжения, а также водоотведения. И в том числе принятие мер по организации тепло и водоснабжения в случае неисполнения тепло и водоснабжающих организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств. То есть если люди будут сидеть без воды или тепла, власти всё равно придётся этим заниматься.

Самый простой и надёжный способ — это организовать МУПы и полностью контролировать их работу, назначая по контракту руководителя, в случае плохой работы, руководителя можно просто поменять. Сейчас председатель Правительства РФ Д.А. Медведев говорит о неэффективности МУПов, и о том, что частник будет заниматься ЖКХ более эффективно. Но не все в правительстве с этим согласны. У нас государство управляет атомной энергетикой и оборонной промышленностью, и довольно таки неплохо. И никто не собирается это приватизировать, как это происходит в ЖКХ. На сегодняшний день предприятиями управляют не собственники, а менеджеры, которых они нанимают. Собственник может поменять руководителя, если предприятие не будет приносить ему прибыль, или вообще обанкротить и закрыть предприятие. А вот если менеджера или проще говоря руководителя будет нанимать власть у неё будут на него прямые рычаги управления. Другое дело, когда власть садит на «тёплые кресла» людей не по профессиональным критериям, а своих, которые помогали выиграть выборы или друзей. Вместе с тем МУПы никто не отменял, только вот передача им имущества (котельных, сетей тепло- и водоснабжения и т.д.) в аренду или в хозяйственное пользование сейчас может осуществляться только через конкурс или по концессионному соглашению. С учётом огромных неплатежей населения и организаций за оказанные услуги частников, желающих заниматься этим, мало. Или вроде как берут, хапнут деньги и потом банкротство. И власти приходится опять организовывать МУПы, как это происходит сейчас в Горно-Алтайске с расчетнокассовым центром и управляющей компанией «Центральная». На сегодняшний день в Майминском районе жилищно- коммунальные услуги оказывают следующие организации:

ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго Сервис». Эта организация на свои деньги установив в Майминском районе 6 газовых котельных, взяла по концессионному соглашению в аренду на 10 лет 6 своих, а также все построенные ранее газовые котельные. Согласно концессионного соглашения, эта организация свои деньги, вложенные в строительство газовых котельных, в течении 10 лет возвращает себе с процентами за счёт инвестиционной составляющей в тарифе. Поэтому для организаций произошло резкое подорожание тепла с 3071 до 4100руб/гкл то есть на 33,5%! Расходы на отопление школ, детских садов и административных

зданий в районе повысились с 42 млн руб. в 2016 году до 52 млн руб. в 2017 году. Многие предприятия просто не в состоянии платить такие деньги и отключившись от газовой котельной ставят себе угольно-дровяные котлы и топят себя сами, как это произошло в гаражах ДЭП 217 на ул. Гидростроителей. Даже с учётом зарплаты кочегарам это гораздо дешевле тепла на газе. На фото труба угольной котельной ДЭП 217. Для населения стоимость тепла не изменилась, так как они оплачивают за тепло не полностью. Предприятие занимается отоплением и горячим водоснабжением. На разъезде в магазине «Холидей» на 2-м этаже в ООО есть офис для работы с клиентами. Глава района никаких реальных рычагов воздействия на предприятие не имеет.

МУП «Водоканал» занимается водоснабжением района и проходит процедуру банкротства. С сентября 2016 года районные власти передали в «Водоканал» все убыточные угольные котельные. Очень тяжелая ситуация в котельной с.Кызыл-Озёк. Там из 6 котлов «Братск» могут работать только 3 и то один из них постоянно в ремонте. Эта котельная приносит организации большие убытки. Уже с осени обещают запустить новую газовую котельную, но никак не получается, нет разрешения на запуск газа. На днях её должны опробовать на резервном топливе (солярке) и поставить в резерв, на случай если что случится с угольной котельной. Внешний управляющий назначен судом, и районная администрация никаких реальных рычагов воздействия на него не имеет.

Управляющая компания «Водоканал», учредителем которой был МУП «Водоканал», занимавшаяся ремонтом и эксплуатацией многоквартирных домов, чтобы избежать участи учредителя, по решению коллектива преобразована в ООО УК «Майминская». Учредителем ООО является коллектив предприятия. Предприятие теперь располагается по адресу ул. Трудовая, 57. Главам района и села ООО не подчиняется, а оказывает услуги по ремонту многоквартирных домов по принципу есть деньги – есть ремонт.

МУП «Майминские коммунальные системы» которому летом 2015 года районная администрация отдала все котельные и в сентябре 2016 года забрала и передала угольные в МУП «Водоканал», а газовые в ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго Сервис» планирует прекратить своё существование путём слияния с МУП «Майма». Сейчас предприятие совместно с МУП «Майма» занимается вывозом нечистот, а также вывозом и утилизацией сухого мусора.

В МУП «МКС» руководитель Кругликов И.Е. планировал собрать все коммунальные услуги, но районная администрация, забрав из предприятия котельные, эти планы похоронила. А до этого котельные были в МУП «Водоканале», а до этого в МУП "Тепло". Сейчас предприятия ЖКХ раздроблены и жителям приходится ежемесячно подавать показания приборов учёта по воде и потом оплачивать в вышеперечисленные организации. Это, конечно, очень неудобно. Хочется напомнить, что если вы забыли подать показания приборов учёта в течении 6 месяцев вам должны начислять по среднему расходу, а потом по нормативу. На сегодняшний

день руководитель МУП «Майма» назначается главой района, но предприятие планируют приватизировать и превратить в ООО. То есть все автомобили по вывозу нечистот продадут частнику, и районная администрация рычаги управления предприятием потеряет. За последнее 5 лет все автомобили по вывозу нечистот районная администрация не менее трех раз передавала из МУП «Майма» в МУП «Водоканал» и назад. Что об этом говорили водители автомобилей, которым приходилось увольняться из одной организации в другую лучше не писать.

В итоге получается, что согласно существующего законодательства именно Муниципальные власти должны организовывать в населённых пунктах отопление, водоснабжение и вывоз нечистот, а в реальности Глава района постепенно теряет рычаги воздействия и отдаёт всё в частные руки.

Все эти бесконечные передачи котельных и теплосетей, машин по вывозу нечистот, качество услуг никак не улучшают, и стоимость не снижают. Когда теплосети находятся в одной организации, планируется ремонт и частичная замена аварийных участков. А бесконечные передачи всего из рук в руки могут привести к печальным последствиям. В 2014 году все теплосети улицы Гидростроителей паводком были полностью затоплены водой. Учитывая то, что укрывной материал изоляции теплосетей лакостеклоткань и черный полиэтилен полностью теплосети скорее всего не высохнут. Глава района обещал заменить все подтопленные участки теплосети в 2015 году, но ежегодно меняются только аварийные участки по 90-100 метров. Будет ли коммерческая организация менять большие участки теплосетей, или только заниматься дыролатанием, и в каком виде отдадут теплосети? Написано ли про это в концессионном соглашении? Все эти вопросы мне хотелось задать главе района, но он, назначив встречу, потом отказался от разговора. Наверное, эти темы ему не интересны.

Валерий ДАНИЛОВ