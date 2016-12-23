ООО «Горно-Строй» чаще других выигрывает госзаказы в Майминском районе

Прокуратура Майминского района провела проверку соблюдения антимонопольного законодательства, в ходе которой выявила нарушения в деятельности Администрации МО «Майминский район» и ООО «Горно-Строй», говорится на сайте ведомства.

Установлено, что по результатам электронных аукционов администрацией муниципального образования заключено 13 муниципальных контрактов с ООО «Горно-Строй». Вопреки требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в графики этапов строительства и платежей, являющиеся неотъемлемой частью контрактов, включены условия, противоречащие аукционной документации. Так, например, контракт предусматривал обязанность застройщика передать объект долевого строительства не позднее 24.02.2017, а график этапов строительства устанавливал выполнение работ в срок до 25.07.2017.

Устранить выявленные нарушения прокурор потребовал во внесенных в адрес администрации района и ООО «Горно-Строй» представлениях. Кроме того, в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта).