В Майминском районе девочка попала под колеса КАМАЗа

Во вторник, 20 декабря, в Майминском районе, на 457 километре автодороги «Чуйский тракт», около 17:00 часов, житель села Онгудай 1991 года рождения, управляя автомобилем Камаз-5410 при движении со стороны с. Рыбалка в направлении с. Манжерок, не уступил дорогу и допустил касательный наезд на несовершеннолетнего пешехода – жительницу села Соузга 2004 года рождения. Как говорится на сайте МВД по РА, девочка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия девочка с полученными травмами госпитализирована в республиканскую детскую больницу. Пытаясь избежать наезда на пешехода, водитель Камаза применил экстренное торможение, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование.