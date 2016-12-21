В Манжероке обнаружен труп неизвестного мужчины

Межмуниципальным отделом МВД России «Майминский» устанавливается личность неизвестного мужчины, труп которого был обнаружен на берегу реки Катунь в селе Манжерок.

Приметы: возраст от 50 до 70 лет, европейский типа лица, рост около 166 см., большинство зубов отсутствует.

Граждан располагающих какой–либо информацией о личности неустановленного мужчины, просят сообщить в межмуниципальный отдел МВД России «Майминский» по телефонам: 8 (38844) 21-8-43, 9-26-89, либо в управление уголовного розыска МВД по Республике Алтай 8 (38822) 9-23-28, или в ближайший отдел полиции по телефону 02.

Фото для опознания сделано экспертами на основании реконструкции лица по черепу.

Источник: сайт МВД по РА