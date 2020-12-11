Браконьеры отправятся под суд за охоту на краснокнижное животное

Отделением МВД России по Кош-Агачскому району завершено расследование уголовного дела, в отношении жителей села Кокоря, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ, незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Как передает сайт МВД по РА, трое жителей села Кокоря, имея разрешение на добычу пушных животных, отправились на охоту в урочище Текелю Кош-Агачского района республики. Прибыв на место, один из охотников, зарядив имеющееся у него гладкоствольное ружье, поднялся на гору, где совершил отстрел трех особей алтайских горных баранов аргали - самку с двумя ягнятами. После чего двое односельчан помогли мужчине разделать туши убитых животных и поделить мясо.

Разделав и погрузив туши в машину, охотники отправились домой. На подъезде к селу Кокоря, их автомобиль был остановлен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай, которые при осмотре обнаружили разделанные туши животных. В момент задержания охотники заявили, что везут мясо добытой сибирской косули.

Вскоре было установлено, что в автомобиле перевозилось мясо алтайского горного барана (аргали), что впоследствии, подтвердила проведенная видовая экспертиза. По оценкам специалистов ущерб, нанесенный животному миру Республики Алтай в результате браконьерской охоты, составил 1,5 млн рублей.

В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Кош-Агачскому району расследование уголовного дела завершено, его материалы направлены в суд.