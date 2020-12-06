Директора ООО "Гранит" судят за дачу взятки главе района

Завершено расследование уголовного дела в отношении Меделхана Бегимбекова, занимавшего должность директора ООО «Гранит», он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере), а также в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в крупном размере).

По данным Следкома РА, Бегимбеков, являясь директором ООО «Гранит» передал взятку в виде денег в особо крупном размере главе муниципального образования «Кош-Агачский район» Джаткамбаеву А.Ж. за способствование совершению в его пользу незаконных действий, связанных с обеспечением победы ООО «Гранит» в аукционе, проводимом на право заключения контракта на выполнение работ по строительству средней общеобразовательной школы Кош-Агачского района Республики Алтай.

Также Бегимбеков, через посредника передал взятку в виде денег в крупном размере руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай Елбаевой Н.А. за способствование совершению в его пользу незаконных действий, связанных с обеспечением победы ООО «Гранит» в аукционе, проводимом на право заключения контракта на выполнение работ по строительству средней общеобразовательной школы Кош-Агачского района Республики Алтай, общее покровительство по службе, выраженное в согласии должностного лица контролирующего органа не пресекать и не применять, входящие в его полномочия меры ответственности, в случае выявления нарушений, совершенных взяткодателем.

Общая сумма взяток составила 3 миллиона 300 тысяч рублей.