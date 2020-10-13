Директора бельтирской школы судят за присвоение денег

Прокуратурой района в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора МОУ «Бельтирская СОШ» по обвинению в присвоении с использованием своего служебного положения. Как рассказывает сайт ведомства, бывший руководитель образовательной организации в марте-апреле 2015 г. издала фиктивный приказ о трудоустройстве одного из сотрудников школы в качестве уборщицы служебных помещений по совместительству, которая, не выполняя вверенную ей работу, передала директору школы полученную заработную плату.

Кроме того, спустя месяц руководитель МОУ «Бельтирская СОШ», используя сове служебное положение, дала незаконное указание бухгалтеру школы о перечислении ей на личный счет банковской карты денежных средств, принадлежащих учреждению.

Как установило следствие, всего бывшим директором присвоено 81 тыс.руб.

Собранные по уголовному делу доказательства прокуратурой района признаны достаточными для подвтерждения вины обвиняемой. В случае признания её судом виновной в совершении указанных преступлений, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет за каждое преступление.