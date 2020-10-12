К столетию Чуйского тракта и Дню дорожного рабочего

Чуйский тракт. За последние десятилетия о нём много говорят и пишут. Отмечают многочисленные юбилеи: посвящённые началу изысканий, началу строительства, началу совершенствования определённых участков и так далее. И каждая дата имеет свою предысторию, продолжение и конец. Так сказать, заключительную часть того или иного этапа.

Историки и политики определяют этапы "жизни" тракта по-своему, время же показывает истинное положение вещей.

На выставке, посвящённой 100-летнему юбилею Чуйского тракта, а вернее, 100-летию со времени начала изыскательных работ, губернатор Алтайского края Александр Карлин, отметил, что Чуйский тракт - это не просто транспортная магистраль, это уникальное явление в духовной жизни нашей страны.

"Чуйский тракт дал старт в мировую литературу и Василию Шукшину, и Вячеславу Шишкову, и Виталию Бианки, и Роберту Рождественскому".

С точки зрения простого обывателя, наверное, можно выразиться и так, но с другой стороны, как глаголет давно известная истина, не место красит человека, а человек место, в данном случае не Чуйский тракт прославил людей, а люди прославили его своим трудом, в том числе и простые дорожные рабочие. В XVII веке для людей, живших в племенах, дорога была жизненной необходимостью, являла собой единое целое с природой, которая и была их домом, а потому, представляется автору этих строк, пользование путём было некой естественностью.

После начала торговых отношений эта дорога становится экономически обоснованным сооружением. В дальнейшем тракт приобретает военно - стратегическое значение. Он так и называется с 1930 - х годов - ЧВТ (Чуйский военизированный тракт). Дорога, служащая для нужд войны, - так его называли ещё.

Все работники дороги были приравнены к бойцам Красной Армии, мужчины уходили на фронт, а на смену им приходили женщины и дети. Почти вся техника была отправлена в тыл.

Одним словом, первый мост, первый металлический мост, испытание БОМов - более опасных мест, темпы строительства, использование инновационных технологий, значимые периоды эксплуатации дороги, стали некими "корифеями" Чуйского тракта. Об этом говорила Россия, об этом говорил мир.

До появления наиболее комфортной дороги тракт представлял собой вьючную тропу, по которой "торговые люди хаживали". Эти времена историки относят к 1780 - м годам. Для перевозки грузов в год требовалось около трёх тысяч лошадей и 600 проводников. На весь караван - два сопровождающих. Поскольку лошади или верблюды были привязаны друг к другу, а погонщики шли спереди и сзади, нередко один оступившийся верблюд утягивал за собой весь караван. Как повествуют старожилы, вспоминающие рассказы своих предков, если торговцы не успевали забрать товар, бедняки спускались и собирали его на дне пропасти. Настолько опасной и рискованной была эта дорога…

Благодаря рассказам людей и официальным сводкам о ДТП, несмотря на то, что уже в конце 1970 - х - начале 1980 годов основная часть тракта была покрыта чёрным полотном, он продолжает славиться своей опасностью.

Хотя аварийность на других трассах более велика. К примеру, по числу аварий на первом месте федеральные дороги: А - 146 - Краснодар - Верхнебаканский, Р-217 "Кавказ", А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия, согласно исследованиям" Народной экспертизы", а Чуйский тракт даже не входит в десятку самых опасных дорог, по результатам исследований активистов Общероссийского народного фронта.

В наши дни Чуйская дорога приобрела ещё одну, весьма далёкую от всей реальности известность - многим она теперь известна как популярный, красивейший туристический маршрут, вошедший в десятку самых замечательных дорог мира - так называемый "алтайский бренд".

Но туристический интерес и широко распространённые факты из истории тракта - это лишь малая доля того, что действительно привлекает людей и заставляет снова и снова говорить и писать о нём, будто о некоем живом существе. Не потому ли, что здесь до сих пор живёт память о людях, строивших тракт? Память, невзирая ни на что, оставшаяся жить в сердцах людей. Память, у которой нет конца.

Не только красота, но и загадочность привлекает на Алтай знаменитостей. За последние годы здесь сняли фильмы певец Гарик Сукачёв, телеведущий Валдис Пельш. И их не оставил равнодушными Чуйский тракт, а именно история его строительства…

До Гражданской войны, а вернее, с 70-х годов XIX века силами местного населения - в порядке трудовой повинности - началось постепенное переустройство вьючного пути в колёсную дорогу.

Впрочем, из-за высокой стоимости работ - 230 тысяч рублей - этот проект не осуществили". Трудовая повинность - это обычно низкооплачиваемая или совсем не оплачиваемая работа обязательного характера.

Из строительных орудий у крестьян, которые выступили строителями дороги, были: кирки, лопаты, тягловая сила была - лошади с телегами. Дороги делали все, кто мог, в том числе и дети. Труд этот был не просто тяжёлым, но и непосильным. Строительство продвигалось очень медленными темпами.Затем война, и стройка надолго остановилась. Период разделения власти между белыми и красными привёл лишь к этому, а с 1933 года тракт передан в ведение Народного комиссариата внутренних дел. На строительство его были брошены десятки тысяч наших соотечественников, не угодивших советскому режиму.

Среди них политзаключённые - люди, открыто высказывающие свои оппозиционные взгляды, духовенство и крестьяне, раскулаченные, и, как и многие, приговорённые без суда и следствия решением "троек" НКВД, либо решением судей, являвших собой пример для тех, кто хочет хорошо жить при сталинском режиме.

Места, где держали заключённых, называли командировками.

Так как большая часть строителей были издалека, и родственникам их говорили, что их отправляют в командировку, куда и на какой срок, об этом обычно люди не знали.

Такие тюремные бараки на Чуйском, по историческим сведениям, стояли через каждые несколько сотен метров друга от друга, в каждом - по 400 человек.

Кирками и лопатами выдалбливали сантиметр за сантиметром Чуйский путь, за день отряды с полуголодными, легко одетыми, часто больными и измождёнными людьми должны были успевать выполнить план, иначе их ожидали новые лишения. Многие так и не смогли преодолеть нечеловеческое обращение в седьмом отделении Сибирских лагерей особого назначения - "Сиблонов". 1 января 1935 года Чуйский тракт принимает Государственная комиссия.

На войне были свои герои - в тылу свои. Дорожные рабочие не отстранялись от своих обязанностей, несмотря на суровые условия и беспрестанный труд. После Победы в Великой Отечественной войне люди, и стар, и млад, стали восстанавливать родной край, в том числе и дорожное сообщение.

По официальным данным, тогда уже закончились репрессии, но на самом деле они были не настолько явными и масштабными, "враги народа", "злостные вредители социалистического имущества" обнаруживались и среди работников тракта, сталинский режим давал о себе знать ещё долгое время. Продолжалась борьба за власть и "злачные" места, как, впрочем, продолжается и сейчас.

Несмотря ни на что, люди уже имели возможность работать не ради чего - то, а ради кого - то. Ради будущих поколений, ради своих детей, внуков.

Тогда многие трудились на дороге, вспоминают люди. Было трудно, платили мало, в ручной погрузке, разгрузке дорожных материалов, а также в самом обслуживании федеральной дороги участвовали и мужчины, и женщины.

История свидетельствует, что в 1976 году был построен металлический мост через реку Чую в селе Кош - Агач.

После не говорится о преобразованиях в этом районе. Чёрного покрытия не было, дороги были насыпные, от дорожников зависело благополучие всех, кто проезжал по тракту. В основном, говорят старожилы, шла тяжёлая техника, а от её колёс дорога уже через небольшой промежуток времени была вся в выбоинах. На всех участках кош-агачского отрезка тракта трудились люди, профессия которых по неизвестным причинам была позабыта, и о ней нет никакой стоящей информации даже в музее Чуйского тракта города Бийска, нет и в отделе музея имени Анохина, открытом в этом году.

А ведь кто работал на тракте, кто обслуживал его - эти знания представляют особую ценность и имеют целью не только показать события, но и труд простых людей, наших с вами земляков, достойных служить примером для будущих поколений.

Ремонтёры и дорожные мастера - люди, которые долгие годы обслуживали Чуйский тракт, наши земляки работали на отрезке пути, который проходит через Кош -Агачский район. На долю этих тружеников, выходцев из народа, выпало одно из самых трудных времён в обслуживании дороги.

На протяжении всего Чуйского тракта в особо опасных местах и перевалах располагались будки дорожных ремонтёров, которые в любое время суток обеспечивали стабильный ритм движения транспорта, от них требовались выносливость и отличное знание своего дела. Во всех домах, где жили рабочие, висела табличка "Ремонтёр". И днём, и ночью, в зной и в зимнюю стужу они устраняли любые путевые помехи в движении.

Дорожники из сёл были опытнее специалистов, окончивших вузы, с ними советовались, к ним прислушивались, поскольку каждая частица грунтового полотна вдоль всей вверенной территории была ими прочувствована. Знание дорожного ремесла нередко передавалось по наследству.

Все помнят, что дорога в районе была не асфальтированная, долгие годы ремонт не производился, дорожное полотно было устаревшим и достаточно низким, но этим людям удавалось обеспечивать бесперебойное функционирование федеральной трассы, по которой шли груженые КамАЗы, мазы, ЗИЛы в Монголию. Сейчас даже трудно представить, насколько тяжёл был их труд, когда основными орудиями их труда были лопата, лом и кайло в любое время года. Но они не роптали и не жаловались на свою судьбу.

У большинства из них было по 8 - 10 детей. Пользуясь случаем, хочу перечислить их имена. Это: дорожный мастер села Ташанта - Бекеев Нуралы, ремонтёры того же села: Нурмухамедов Баянды, Мамырбекова Батия, Бекеева Карачаш, Сабикенов Улукбек, Сабикенова Нургайша, Бекеев Кинуар, Бекеева Чолпанай, Нашев Бостай, Идришев Ауш; ремонтёры села Кош - Агач: Кызайбаева Кайша, Байкекова Задига и многие другие - почти всех их уже нет среди нас. Бабушка БекееваЧолпанай, которая живёт в Кош - Агаче, рассказывает: работали зимой и летом. Летом на конях возили гравий, засыпали ямы, часто приходилось пешком исследовать весь путь, чтобы не пропустить ни одного дорожного изъяна, порой от одного села до другого, зимой - отводили от дороги грунтовые воды, которые выходили везде, где есть более-менее большие реки, чистили снег, в гололёд делали насыпь.

И всё это делали вручную. Тяжело было, но мы справлялись, говорит она. Кроме всего, известно, что дорожники постоянно устанавливали, меняли, белили и красили маркеры на линии разграничения между проезжей частью и обочиной, раньше это были деревянные столбцы с заострённым верхом в чёрно - белую полоску - надолбы, их заносило снегом, сдувало сильнейшими степными ветрами. А порой эти надолбы шли на растопку печей чабанов из близлежащих стоянок. Установка снегозадерживающих щитов также входила в обязанности дорожных рабочих.

К сожалению, об остальных, кто трудился на Чуйском тракте в нашем районе, неизвестно. В связи со столетием Чуйского тракта и Днём дорожного рабочего, который отмечается ежегодно в третье воскресенье октября, с целью увековечить светлую память о людях, отдавших Чуйскому тракту большую часть своей жизни, автор этих строк выступает с инициативой, собрать информацию о них и направить в музей Чуйского тракта города Бийска, где любезно предложили принять любые материалы о его тружениках.

Алёна Ерёмина

Фотографии экспозиций музея Чуйского тракта в городе Бийске