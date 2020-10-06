Следователем отделения МВД России по Кош-Агачскому району окончено производством уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.
Установлено, что в августе 2017 года обвиняемый умышлено, с целью обеспечения себя наркотическими средствами для личного потребления, находясь на территории Онгудайского района, осуществил сбор дикорастущей конопли, таким образом незаконно приобрел наркотическое средство- марихуана, массой в высушенном виде 34 грамма, что является значительным размером, а также части растений, относящихся к растению конопля, содержащему наркотические средства массой в высушенном виде не менее 1778 граммов, что является крупным размером, говорится на сайте МВД по РА.
Собранное наркотическое средство молодой человек привез в Кош-Агач и незаконно хранил в дощатом туалете, расположенном на территории соседней заброшенной усадьбы, до момента изъятия сотрудниками полиции.
Органами следствия действия обвиняемого квалифицированы как незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере.
За совершение указанного преступления законодателем предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В настоящее время производство по делу окончено, его материалы с обвинительным заключением направлены в прокуратуру для утверждения и последующего направления в суд.
А здравоохранение с образованием за счёт чего будешь финансировать.?
Настоящую наркоту, мне кажется, большие люди крышуют, иначе её у нас в стране не было бы. В СССР же не было.А следакам план надо, вот и приходиться выслеживать, подбрасывать и т.д.
Тоже всех выбросить и набрать новых, самый отстой - образование наше, там такое, чего не в каждой частной конторке творится, можно увидеть.
да не подбрасывали они, думаю. травку курят все почти, кому запах алкоголя не нужен, вот так и совершаются преступления не в состоянии алкогольного опьянения. а на дурь кто проверяет? никому это не выгодно. они же предупреждать должны. по моему и сами не прочь. иначе как объяснишь избиения в камерах, которые бляха муха, доказать труда не представляет. бороться надо со всем дурманом, но сначала надо убрать дураков из организаций))) а то понапишут авто своих, что трезвость естественна как природа, а сами дерьмо дерьмом внутри, хоть и не пьют и не курят. а все равно дерьмо.
Ну если уж решили так рьяно бороться с дурманом, но ведь в алкогольном дурмане гораздо больше преступлений совершается. А водкой все магазины завалины. Логика где?
Оперативники говорят, что это не первая закладка отпрыска высокопоставленного человека. Неофициально силовики рассказывают, что на парня есть компромат, а в нем зафиксировано, как минимум, 20 закладок.
- Сегодня в Железнодорожном районном суде Новосибирска рассмотрено ходатайство руководителя следственного органа - врио начальника СГ ЛО МВД России в речном порту Новосибирска. Постановлением суда в отношении Эрлера избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту проживания, - прокомментировала «Комсомолке» Марианна Глушкова, пресс-секретарь судебного департамента в Новосибирской области.
Интересно, что к криминальному напарнику Эрлера суд был более суров. Хотя оба молодых человека обвиняются по одной и той же статье «Подготовка к сбыту наркотических средств организованной группой или в крупном размере».
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По конституции в стране граждане живут. а в реальности рабы и свини.
По Конституции в стране граждане живут. А В РЕАЛЬНОСТИ - рабыи свинЬи.
и так 10 раз, чтобы понятнее было