Житель Кош-Агачского района совершил вояж с целью пособирать конопли

Следователем отделения МВД России по Кош-Агачскому району окончено производством уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Установлено, что в августе 2017 года обвиняемый умышлено, с целью обеспечения себя наркотическими средствами для личного потребления, находясь на территории Онгудайского района, осуществил сбор дикорастущей конопли, таким образом незаконно приобрел наркотическое средство- марихуана, массой в высушенном виде 34 грамма, что является значительным размером, а также части растений, относящихся к растению конопля, содержащему наркотические средства массой в высушенном виде не менее 1778 граммов, что является крупным размером, говорится на сайте МВД по РА.

Собранное наркотическое средство молодой человек привез в Кош-Агач и незаконно хранил в дощатом туалете, расположенном на территории соседней заброшенной усадьбы, до момента изъятия сотрудниками полиции.

Органами следствия действия обвиняемого квалифицированы как незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере.

За совершение указанного преступления законодателем предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время производство по делу окончено, его материалы с обвинительным заключением направлены в прокуратуру для утверждения и последующего направления в суд.