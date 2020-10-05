Прикоснуться к святыням. В Кош - Агачский приход был принесён ковчег с мощами святых

Ковчег с частицами мощей 54 новомучеников и исповедников Церкви Русской встречали православные христиане 27 сентября. Вечером во главе с протоиереем Георгием Балакиным настоятель кош-агачского прихода святых первопрестольных апостолов Петра и Павла иерей Владислав Поклонов и диакон Максим Герб провели праздничную божественную литургию, посвящённую этому событию. Для верующих оно проходит в год столетия со дня начала гонения на Русскую православную церковь (1917-2017 годы).

Приход был открыт всё время пребывания в нём мощей и все желающие могли посетить его до 12 часов следующего дня.

28 сентября священники провели ещё одну службу, в которой, как и в вечернем богослужении, принимали молитвенное участие прихожане. Люди ставили свечи и совершали необходимые обрядовые действия, слушали проповеди и выступления священнослужителей, касающиеся православной веры и поведения исповедующих её.

Всего храм посетило порядка 20 человек. Всем пришедшим раздали иконки с изображением святых, приложив которые к ковчегу с мощами, можно было "зарядить" целительной силой. Эти иконы, рассказала женщина, которая их раздавала, нужно будет прикладывать к тем местам, где болит.

Двери православных приходов и церквей республики также были открыты для молитвенного поклонения во всё время пребывания в них мощей. До этого святыня побывала в сёлах "нижнего куста". За последние несколько дней к ковчегу приложились не только жители Республики Алтай, в минувшие дни ковчег с мощами встречали в соседних регионах страны.

Святые новомученики и исповедники - своеобразный пример для последователей, согласно данным о них, содержащимся в церковном календаре. Русская православная церковь отмечает дни всех новомучеников и исповедников соответственно утверждённым датам.

Среди них, как подчеркнул на службе отец Владислав Поклонов, те, то принял мученическую смерть во времена Союза Советских Социалистических республик. В то время многие из священнослужителей подверглись гонениям. На них доносили порой даже за хранение икон, которые считались и считаются исцеляющими, сажали в концлагеря, где они втайне исповедовали православие, многие были убиты, нередко выстрелом или ударом штык-ножа в спину.

Все эти благочестивые православные были людьми разных судеб, из разных семей. Одни родились в деревне, и церковно-приходское образование было для них наиболее доступным, там же они перенимали, словно впитывали с молоком матери, весь религиозный и жизненный опыт своих наставников.

Другие, будучи городскими жителями, большей частью приближались к вере посредством своих осмысленных страданий.

Во времена помещичьего капитализма священники старались оставаться в независимости от их интересов, среди новомучеников и исповедников те, кто призывал мирян жить за счёт своего труда, а не промышлять различного рода торговлей.

Священник должен был жить тоже, работая в своём хозяйстве, должен быть таким, каким учит быть других. И обязательно проводить много времени в богослужении ежедневно.

А вся помощь, оказываемая людям, как, к примеру, говорил священноисповедник Роман Медведь (дата кончины - 1937 год), должна быть бесплатной. Человек должен жить не для самоуслаждения, жить, постоянно занимаясь своим духовным развитием, а священник не должен был удовлетворять человеческие требования за деньги.

Суровый климат, тяжёлый труд, нападения варваров, холодные бараки концлагерей и голод. Все эти условия не заставили их бежать из страны или отречься от своей религии.

В военные времена, несмотря на то, что духовенству нередко предлагалось покинуть страну, чтобы обрести возможность исповедовать православие в другом государстве, священники оставались. Видя множество боли и мучений в больницах, тюрьмах, детских домах и домах для престарелых, они старались облегчить эту боль и помогали людям, чем могли, независимо от политических и иных взглядов человека, говорится в данных церковного календаря.

При жизни, как следует из рассказов о бытии святых, их молитвы исцеляли людей. В настоящее время во всевозможных уголках не только Российского государства, но и в странах бывшего СНГ, люди чтут и оберегают места захоронений новомучеников и исповедников и останки рукотворных храмов, возводимых ими после основательных разгромов и опустошений прежних.