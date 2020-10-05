Планёрка в Кош-Агачском районе. О готовности к зиме

На районной планёрке под председатльством исполняющего обязанности главы района А.О. Мухтасырова, прошедшей, как обычно, в первый понедельник месяца, обсуждали вопросы готовности к зиме.

В составе президиума были: председатель - А.О. Мухтасыров, заместитель председателя районного совета депутатов - А.Е. Сахарьянов, заместитель главы района по финансовым вопросам - Н.Ю. Левина. Согласно данным о явке, на мероприятие не явилось ни одного представителя более чем от пяти организаций, функционирующих на территории района, низкой оказалась и явка глав сельских поселений и председателей сельских советов.

Первым был заслушан доклад о готовности отопительных систем учреждений к зимнему сезону.

Начальник отдела капитального строительства, архитектуры и землепользования Е.Я. Сатаев рассказал: "По подготовке котельных к отопительному сезону: по распоряжению главы района, 15 сентября у нас начался отопительный сезон. Все котельные у нас запущены, работают.

В этом году провели большую работу по подготовке к зиме. Централизовали котельные в сёлах Жана - Аул, Тобелер, Кокоря. Работы завершены, котельные работают. Паспорта готовности мы уже получили на все отопительные системы, в прошлом месяце приезжал Ростехнадзор, по котельным замечаний нет.

Но нужно завершить работу: в Тобелерском сельском поселении установили мощный котёл, надо будет увеличить мощность насоса. На прошлой неделе начали работу по подключению к центральной котельной здание "Стройпроекта". И в основном все работы по подготовке к зиме на этом заканчиваются, и остаются текущие эксплуатационные работы".

Об обеспечении учреждений района углём информировала присутствующих начальник отдел экономики и предпринимательства МО "Кош - Агачский район" М.Ж. Джанабилова. Мира Жолдыбековна заверила, что " в сельских поселениях договора на поставку угля заключены. Мы держим на контроле в данное время поставку угля в образовательные учреждения, согласно графику заключённого муниципального контракта. На сегодняшний день у нас завезено 2467 тонн угля, необходимо завезти до 30 октября 3238 тонн, и остаток у нас - 771 тонна. Поставка идёт с опережением графика, на сегодняшний день во всех учреждениях имеется 45-дневный запас угля".

Председательствующий поинтересовался: "По качеству есть претензии?"

Докладчик ответила: "По качеству претензий ещё не было".

Третьим докладывал начальник районного управления сельского хозяйства А.А. Джунисов: "То, что мы планировали, 12 478 грубых кормов, недостающие - 5 420, но по заявке завозится…(неразборчиво).

По зимовке скота у нас проблема - это хищные звери, на прошлой неделе у нас было нападение на домашний скот. Это на территории Мухор - Тархатинского сельского поселения. На старой заставе задрали 50 голов, мы туда выезжали в ветеринарным инспектором, составили акт и сразу же направили охотников, планируем проводить облавные мероприятия. С 2016 года по октябрь текущего года было отстреляно 95 особей, было проведено восемь облавных мероприятий…"

Из выступления стало известно, что "лицензии выданы примерно 50 охотникам, и сейчас ещё приедут и будут выдавать".

Последовал вопрос от главы Ташантинского сельского поселения: "Будут выезжать в сёла?".

Акболат Антаевич ответил: "По сельским поселениям будут выезжать по заявкам".

Последний вопрос - доклад руководства лесного хозяйства, коротко доложил инженер Д.В. Бухаров:

"На сегодняшний день кош-агачским лесничеством заключено 4126 договоров купли-продажи с населением, это 1823 кубометра, из них дрова 1256 кубометров. На данный момент проводятся санитарно - оздоровительные мероприятия, их ведут лесопатологи из Горно - Алтайска, Новосибирска. Примерно 15 октября будем выделять".

Абзал Октябрович спросил: "Вопрос в Джазаторском сельском поселении поднимался и в других тоже, почему затягиваете, где положенные дрова, люди до сих пор не могут получить".

Досымжан Владимирович дал ответ: "Лесопатологи проводят это, и выкладывают на сайт. Мы их всё время ждали, они обещали приехать, но приехали вот только сейчас".

На вопрос, сколько человек стоит в очереди на получение леса, работник лесхоза ответил, что "на данный момент где-то 500 человек".

А.О. Мухтасыров добавил: "Нужно ускорить эту работу, чтобы люди могли запастись дровами до первых холодов. Вы работаете на наш район, чем быстрее, тем лучше".

С объявлением выступила начальник архивного отдела администрации района, которая сообщила, что приближаются сроки сдачи материалов для календаря памятных дат МО "Кош -Агачский район".

Начальник "Алтайнергосбыт" оповестил присутствующих о плановых отключениях в сёлах Чаган-Узун, Ортолык, Старый Бельтир 12 октября с 10.00 до 18.00 часов.

Глав сельских поселений и специалистов пригласили на совещание. Остальных председательствующий попросил покинуть помещение.