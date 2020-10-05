Имущество автосервиса выставят на торги за долги

В Кош-Агачском районном отделе судебных приставов УФССП России по Республике Алтай на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя суммы долга в размере более 230 тысяч рублей в пользу юридического лица - поставщика автозапчастей.

Некоторое время назад гражданин К. для развития собственного бизнеса в долг взял автозапчасти в одном из ООО. Своего обещания расплатиться за товар он не сдержал. Длительный период времени гражданин К. уклонялся от уплаты задолженности. Сумма долга достигла почти 200 тысяч рублей. Руководство ООО обратилось с иском в Арбитражный суд Республики Алтай. Исковое заявление было удовлетворено.

В ходе исполнительного производства установлено, что должник имеет небольшой бизнес по обслуживанию автомобилей и занимается розничной продажей автозапчастей. В целях принудительного взыскания задолженности судебный пристав вышел по месту нахождения автомастерской должника и провел исполнительные действия по наложению ареста на спецоборудование СТО, в частности, аресту были подвергнуты моечный аппарат высокого давления и автомобильный подъемник. Общая стоимость арестованного имущества составила порядка 150 тысяч рублей.

В срок для добровольного исполнения решение суда исполнено не было, в связи с чем судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, сумма которого составила более 15 тысяч рублей.