Полмиллиона рублей потратят на благоустройство Джумалинского теплого ключа

Благоустройство и ремонт инфраструктуры водного источника Джумалинский теплый ключ ведутся в Кош-Агачском районе. Мероприятия приурочены к Году экологии в Российской Федерации.

Обновление объекта стало возможным благодаря соглашению между правительством Республики Алтай и Федеральным агентством по делам национальностей о предоставлении в 2017 году субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, информирует сайт правительства РА.

Как сообщает Комитет по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай, в рамках этого соглашения на облагораживание источника были выделены финансовые средства из федерального, республиканского и местного бюджетов в сумме 500 тысяч рублей. Администрация Кош-Агачского района объявила конкурс, по итогам которого был определен подрядчик - территориально-соседская община коренного малочисленного народа теленгитов села Мухор-Тархата Кош-Агачского района «Оток».

Для сохранения экологического благополучия в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Республики Алтай на территории водного источника были установлены информационные щиты, урны для мусора, произведена укладка тротуаров из плахи, построена беседка в виде аила, оборудована раздевалка для удобства посетителей, ведется текущий ремонт домиков.

Водный источник является памятником природы республиканского значения, а также объектом культурного наследия коренного малочисленного народа теленгитов Кош-Агачского района.

Джумалинский теплый ключ - редкий вид термальных источников, содержащих радон. Расположен на высоте 2600 м по дороге на плато Укок в долине реки Джумала. Источник отнесен ЮНЕСКО к охраняемым природным объектам.