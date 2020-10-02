В Шавлинском заказнике на козерогов охотились главы поселений?

К незаконной охоте на козерогов, которая производилась в Шавлинском заказнике на территории Кош-Агачского района Республики Алтай, могут быть причастны главы трех сельских поселений – Курая, Ортолыка и Чаган-Узуна. Как утверждает источник «Новостей Горного Алтая» в правоохранительных органах, эти чиновники находились в числе группы лиц, обнаруженной пограничниками незадолго до того, как были найдены туши восьми козерогов.

Еще пять человек, находившихся в составе группы, являются жителями Кош-Агачского и Улаганского районов, добавил источник.

НГА напоминает, несколько дней назад стало известно, что в ходе рейда пограничников и инспектора Сайлюгемского нацпарка на территории Шавлинского заказника в урочище Карагем были обнаружены туши восьми козерогов. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, в ходе проведенных оперативно-следственных действий извлечены пуля, изъяты гильзы и другие предметы, относящиеся к незаконной охоте. Выяснилось, что всего было произведено более 15 выстрелов.

Пограничники выдвинулись в сторону заказника после того, как услышали выстрелы. В ходе рейда они встретили группу из восьми человек, которые имели заряженное охотничье оружие. Однако добычи при них не было. Туши сибирского горного козла (козерога) в количестве восьми особей были обнаружены оперативниками погрануправления и инспектором Сайлюгема позднее, они были спрятаны на противоположном берегу реки Карагем.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Источник утверждает, что на правоохранителей пытаются оказать давление.