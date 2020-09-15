Прокуратура Кош-Агачского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора частного охранного предприятия. По данным сайта прокуратуры РА, в период с июня по декабрь 2016 года директор одного из частных охранных предприятий за обеспечение победы его организации в открытом конкурсе на оказание услуг охраны и заключения муниципальных договоров на охрану образовательных учреждений стоимостью более 12 млн рублей передал должностным лицам Кош-Агачского района взятку в размере 725 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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