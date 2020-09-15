Появился еще один фигурант дела о взяточничестве в Кош-Агачском районе

Прокуратура Кош-Агачского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора частного охранного предприятия. По данным сайта прокуратуры РА, в период с июня по декабрь 2016 года директор одного из частных охранных предприятий за обеспечение победы его организации в открытом конкурсе на оказание услуг охраны и заключения муниципальных договоров на охрану образовательных учреждений стоимостью более 12 млн рублей передал должностным лицам Кош-Агачского района взятку в размере 725 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.