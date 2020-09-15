У жителя Кош-Агачского района полицейские обнаружили в машине наркотики

Сотрудниками полиции выявлен очередной факт незаконного приобретения и хранения наркотических средств.

В селе Кош-Агач сотрудниками полиции был остановлен автомобиль Toyota Corolla Ranx под управлением местного жителя. При личном досмотре у 29-летнего пассажира иномарки полицейскими был обнаружен и изъят бумажный пакет с веществом растительного происхождения. Кроме того, в салоне транспортного средства оперативники изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения, говорится на сайте МВД по РА.

Изъятое вещество было передано для исследования экспертам, которыми установлено, что оно является наркотическим – гашишным маслом 0,3 грамма и марихуаной массой 240 граммов.

Гражданин был доставлен в отделение полиции, где пояснил, что наркотическое средство заготовил самостоятельно и хранил для собственного потребления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.