Спустя более 15 лет, в кош-агачской степи появились кустарники

Весной, когда уже сезонное половодье прошло, вблизи Чуи появились побеги, будто высаженные специально – в ряд. Сначала небольшие тоненькие кустарники, достигающие в длину примерно 10 – 15 сантиметров, располагались только вдоль русла реки. Сегодня они образовали заросли. Растения различаются по строению, имеют разную листву, стволы, ветви. Но, по всей видимости, это представители семейства «ивовые», рода «ива». В повседневной речи их называют тальниками. Это ветла, верба, ракита, лоза, лозина и другие.

В Чуйской степи достаточно мало тальников, они растут в местностях, где редко бывает человек. Часть из них достигают в высоту более трёх-четырёх метров, стволы их крепкие и сравнимы по диаметру со стволами больших деревьев, поэтому представителей семейства «ивовые» ещё называют древесно-кустарниковыми. Раньше, как можно заметить по пням, они росли в непосредственной близости к селениям.

Ива достаточно неприхотливое растение, произрастая на заболоченной местности, своими корнями «высасывает» лишнюю воду из почвы. Тальник является естественным укреплением берегов рек, за счёт своей корневой системы предотвращает их осыпание, в результате чего смытая почва не откладывается на дне реки. Прибрежные кустарники предотвращают пересыхание рек, укрывая их от солнца и ветра, что способствует сохранению и увеличению биоразнообразия водоёмов. Дерево – это место для гнездования птиц. К примеру, если понаблюдать за заброшенным садом в райцентре, то только там обитают желтоголовые трясогузки, являющиеся одним из редких видов. Да и каждому известно, что дерево – это источник кислорода.

На территории Кош-Агачского района со времени практически полного исчезновения тальников, одного из самых древних растений, запрещена их вырубка. Вся прибрежная зона относится не к лесному фонду района, а к земельным угодьям муниципальных образований.