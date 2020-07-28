Тюрьма или крупный штраф грозит охочим до сурков сельчанам

Жители отдаленного Кош-Агачского района в Республике Алтай, несмотря на запрет, охотятся на инфицированных чумой сурков и едят их, создавая угрозу распространения опасной болезни, сообщает СУ СК региона.

Следователи напоминают, что за нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность. Нарушителей могут оштрафовать до 125 тысяч рублей, назначить до 480 часов обязательных работ или до двух лет исправительных работ. Санкция статьи также предусматривает до двух лет ограничения свобод, до двух лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок, пишет Сибнет.

«На территории Кош-Агачского района продолжают допускаться случаи незаконной охоты на сурков для употребления в пищу, что создает угрозу причинения вреда здоровью, а также распространения чумы, являющейся особо опасным инфекционным заболеванием», – сообщает ведомство и просит людей отказаться от охоты на это животное, считающееся среди местного населения особым деликатесом.

В июле 2016 года в Республике Алтай бубонной формы чумы заразился 10-летний мальчик из села Мухор-Тархата. Он не был привит и приехал на чабанскую стоянку в гости. Ребенок заразился, помогая дедушке снимать шкурку с пойманного сурка.

Ребенка госпитализировали, все, находящиеся с ним в контакте, были помещены в карантин. В районе начались рейды по стоянкам, населению объясняли, почему охотиться на этих животных опасно. Кроме того, в регионе действует запрет на охоту на сурков, чтобы избежать распространения болезни.