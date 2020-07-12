WWF поддержал разработку плана Сайлюгемского национального парка

Менеджмент-план Сайлюгемского плана - это пятилетний перспективный план развития организации и сохранения природных, культурных объектов. Он определяет важнейшие направления в работе, ставит измеримые задачи по каждому направлению и сроки исполнения.

В ближайшие пять лет на территории нацпарка появится "Этно-деревня", новые экотропы и муршруты и сезонные турцентры в селах Тюнгур, Кош-Агач и Майма.

Весь туристический поток будет отрегулирован с учетом разрешенной нагрузки на территорию, сеть волонтеров расширена, а местное сельское население планируется активно привлекать к организации туристических услуг.

Решить кадровую проблему и повысить интерес к природоохранной работе среди студентов сайлюгемцы планируют, приглашая студентов-будущих экологов и биологов со всей России для участия в полевых экспедициях.

"WWF оказывает содействие подготовке плана ресурсами и знаниями, используя лучший мировой опыт и практик у управления особо охраняемыми природными территориями с учетом особенностей ситуации в Республике Алтай и Кош-Агачском районе, где расположен национальный парк, - говорит Наталья Трофимова, директор Алтае-Саянской программы WWF. - Уверена, план создавался не как книжная работа "в стол", а будет реально помогать".

Национальный парк, созданный при поддержке WWF в 2010 году для охраны снежного барса и аргали, сегодня просто не в состоянии эффективно выполнить свою задачу, так как при проектировании за границами парка остались важнейшие места обитания этих видов.

В планах Сайлюгемского - создание охранной зоны национального парка и расширение полномочий инспекторов на эту территорию, повышение квалификации инспекторов, усиление оперативной работы и улучшение материально-технической базы.

Учитывая, что два участка кластерного национального парка расположены на самой границе с Монголией (где охраняется трансграничная группировка алтайского горного барана аргали), в планах - укрепление международного сотрудничества двух стран: совместные научные и природоохранные мероприятия, обмен опытом.

На сегодня активно обсуждается создание трансграничного резервата, который объединит территории Сайлюгемского нац. парка в России и парка "Силкхем" на территории Монголии.

Наличие менеджмент-плана для заповедника или национального парка - не просто требование Минприроды России, а прежде всего рабочий документ.

Он позволяет сотрудникам самим продумать, какой они хотят видеть охраняемую территорию через несколько лет, как правильно и рационально спланировать достижение этой цели, - говорит Татьяна Яшина, заместитель директора Катунского заповедника, руководитель неправительственной организации "Алтае-Саянское горное партнерство". - Важно, что в рамках разработки плана управления был создан Общественный совет, который впоследствии от лица местных сообществ будет согласовывать стратегию развития парка".

Работа над документом стартовала год назад при поддержке Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). Готовый проект документа основные участники работ обсудили 20 июня в Горно-Алтайске.

С учетом замечаний, проект плана будет доработан, и позже Сайлюгемский национальный парк представит документ местным жителям и общественности Кош-Агачского района, где расположена особо охраняемая природная территория.

В разработку плана были вовлечены: представители органов власти Республики Алтай, Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Республики Алтай и Ассоциации ООПТ Алтае-Саянского экорегиона, специалисты Катунского заповедника, природного парка "Ергаки", местных сообществ и научных организаций региона, говорится на сайте "Мой Алтай".