За полгода в Кош-Агачской районной больнице проведено 50 эндоскопических операций

Малотравматичные эндоскопические операции поставлены в Кош-Агачском районе на поток. За шесть месяцев в районной больнице проведено 50 эндоскопических операций.

Прооперировано 38 человек с желчекаменной болезнью, проведено четыре аппендэктомии, четыре диагностических видеолапароскопий и столько же тубэктомий при внематочной беременности.

Первую эндоскопическую операцию провел 25 августа прошлого года хирург, главный врач Кош-Агачской РБ Андрей Макин.

В плановом порядке в этот день было сделано две холецистэктомии - эндоскопическая операция по удалению желчного пузыря.

Пациенты на плановое оперативное лечение приезжают из соседних районов республики, говорится на сайте Минздрава региона. Так, за шесть месяцев операции сделаны девяти жителям Улаганского района, еще столько же прооперированных из Онгудайского района и одна пациентка - из Горно-Алтайска.

Операции проводит главный врач райбольницы, хирург Андрей Макин, врач-хирург Досымбек Ахетов, врач акушер-гинеколог с большим стажем Ольга Тинибаева.

Все операции прошли успешно, пациенты чувствуют себя хорошо, сообщает официальный информационный портал Республики Алтай.