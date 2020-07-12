Антитеррористические учения

30 июня 2017 г. на территории МО "Кош-Агачский район" прошли учения по пресечению террористического акта. Целью учений была проверка взаимодействия по обеспечению безопасности при угрозе применения патогенных биологических агентов, особо опасных химических и радиоактивных веществ.

В 10 часов 24 мин. на пульт дежурного Отделения МВД России по Кош-Агачскому району поступило сообщение об обнаружении в помещении МКОУ "Кош-Агачская СОШ имени В.И. Чаптынова" бесхозной сумки. При выезде сотрудников полиции к месту происшествия сведения подтвердились.

В целях проведения первоочередных мер по пресечению террористических актов в соответствии с утвержденным порядком начала работу оперативная группа. Прибывший к месту происшествия кинолог с собакой подтвердил версию о возможном нахождении в сумке взрывчатых веществ, а также доложил о выделении из сумки специфического (химического) запаха.

Руководителем оперативной группы было принято решение о привлечении специализированных формирований Роспотребнадзора на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай".

После разминирования взрывного устройства к работе приступили специалисты группы радиационной и химической разведки ФБУЗ.