Мост за десять млн рублей не может быть принят в эксплуатацию из-за жуликов

Первый заместитель прокурора Республики Алтай утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Кош-Агачского района республики Даурена Б., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). По данным сайта прокуратуры республики, Б., не имеющий специального (строительного) образования, но имевший опыт строительства мостов на территории республики, узнал о том, что муниципальным бюджетным учреждением «Отдел архитектуры и строительства» МО «Улаганский район» объявлен конкурс на строительство пешеходного моста через реку Башкаус в с. Улаган. Имея умысел на хищение денежных средств, выделенных на строительство моста, он убедил своего знакомого – руководителя коммерческой организации, принять его на работу на должность мастера по строительству, а затем принять участие в конкурсе, пообещав, что в случае победы и заключения контракта руководить выполнением всех работ по строительству моста будет он сам.

Подысканная Б. коммерческая организация выиграла конкурс и с ней был заключен муниципальный контракт на строительство моста стоимостью более 18 млн рублей.

В 2013 – 2014 г.г. Б. организовал строительство моста в селе Улаган, руководил ходом строительных работ, при этом умышленно выполняя работы значительно меньшие по объему и фактической стоимости, чем предусмотрено муниципальным контрактом и проектно-сметной документацией, фальсифицируя акты приемки выполненных работ.

Таким образом обвиняемый похитил бюджетные средства в сумме более 10,1 млн рублей. Кроме того, важный инфраструктурный объект – мост через реку Башкаус, вследствие существенного нарушения строительных норм и отсутствия надлежащей документации до настоящего времени не принят в эксплуатацию и не может использоваться по назначению.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В отношении должностных лиц муниципального бюджетного учреждения «Отел архитектуры и строительства» МО «Улаганский район», подписавших подложные акты приемки выполненных работ без должной проверки и не контролировавших ход строительства моста, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и направлены в следственные органы СУ СК России по Республике Алтай.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кош-Агачский районный суд Республики Алтай для рассмотрения по существу.