Карантин по бешенству животных установлен в Мухор-Тархате

Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай информирует о том, что Указом Главы Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай от 26 мая 2017 года № 121-у "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Мухор-Тархата Мухор-Тархатинского сельского поселения муниципального образования "Кош-Агачский район" установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных.

Карантин будет снят по истечении 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий. На период карантина запрещается выгульное содержание животных. Всех невакцинированных животных необходимо вакцинировать против бешенства, вакцинация животных проводится бесплатно.

Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью. Клинические признаки бешенства: слюнотечение, шаткость походки, светобоязнь.