Молодой человек из Кош-Агачского района хранил дома почти полкило марихуаны

Следователем отделения МВД России по Кош-Агачскому району окончено производством уголовное дело в отношении 24–летнего жителя села Чаган-Узун, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств. По данным сайта МВД по РА, в сентябре 2016 года сельский житель, находясь на территории Шебалинского района, с целью обеспечить себя наркотическим средством без цели сбыта, собрал в полиэтиленовый пакет листья дикорастущей конопли массой в высушенном виде 482 грамма. Пакет с марихуаной молодой человек привез домой и хранил на чердаке жилого дома, до его обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Органами следствия действия сельского жителя квалифицированы как незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере. За совершение указанного преступления законодателем предусмотрено наказание, в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В настоящее время производство расследования окончено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.