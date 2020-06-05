Молодежь Кош-Агача за трезвость

В Кош-Агаче продолжает работу общественная организация "Трезвый Алтай - Эрул Алтай". Молодежь района ратует за увеличение слоя сознательных трезвенников, также в цели движения входит искоренение алкогольных поведенческих шаблонов из сознания жителей Республики Алтай, трезвенное воспитание подрастающего поколения, распространение действия антинаркотического законодательства на алкоголь и табак и прочее.

Так 30 апреля в Кош-Агаче участники общественного движения "Трезвый Алтай - Эрул Алтай" при поддержке "Отдела по делам спорта и молодежной политики" при администрации МО "Кош-Агачский район организовали автопробег с целью привлечения внимания к теме трезвости и популяризация трезвого, здорового образа жизни.

В данный момент движение осуществляет пропаганду личным примером трезвого образа жизни, его привлекательность для самых широких слоёв населения; информирует население о пагубных последствиях потребления алкоголя, табака через СМИ; ведет просветительскую деятельность, направленную на прекращение и законодательное запрещение рекламы и пропаганды употребления алкоголя и табака.

В рамках своей деятельности участники "Эрул Алтай" предлагают практическую помощь в освобождении людей от алкогольной, табачной и иной наркотической зависимости, а так же от ложных представлений о допустимости употребления алкоголя, табака и других наркотиков.

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