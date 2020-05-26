Туристам, собирающимся посетить Кош-Агачский район, необходимо привиться от чумы

Вакцинация против чумы населения Кош-Агачского района стартовала в феврале текущего года. По состоянию на 24 мая привито 17194 человека, в том числе 6611 детей. В течение эпидсезона также будет проводиться вакцинация против чумы студентов и учащихся, возвращающихся после окончания учебы в район на каникулы, демобилизованных военнослужащих, работников строительных и других организаций, пребывающих на временные работы в район, сообщает Роспотребнадзор РА.

Согласно постановлению №20 Главного государственного санитарного врача Республики Алтай от 18.11.2016 г. «О проведении вакцинации против чумы в Кош-Агачском районе в 2017 году», в эпидсезон подлежит вакцинации против чумы всё население Кош-Агачского района начиная с 2-х летнего возраста, а также лица, выезжающие в летний период в Кош-Агачский район в длительные командировки, дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, выезжающие на отдых.

Вакцинация проводится бесплатно отечественной вакциной, прошедшей контроль качества в установленном порядке. Вакцина защищает от заболевания чумой на год. Поэтому прививку необходимо делать ежегодно.

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай обращается ко всем жителям региона, планирующим выезжать в 2017 году на территорию Кош-Агачского района, с напоминанием о необходимости проведения вакцинации против чумы. Помните, поставить прививку нужно, как минимум, за 15 дней до выезда в природный очаг чумы. Для этого можно обратиться взрослым, детям, организованным коллективам в прививочный кабинет поликлиники БУЗ РА «Республиканская больница» по адресу г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 6, или БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница» с.Кош-Агач, Медицинская, д.3.

Напомним, что в июле 2016 года в Республике Алтай был зарегистрирован случай бубонной формы чумы у мальчика 10 лет, проживающего в селе Мухор-Тархата. Ребёнок не был привит. Находясь на стоянке, он помогал взрослому родственнику снимать шкурку с пойманного в ходе браконьерской охоты сурка. И только благодаря своевременности выявления больного ребенка медицинскими работниками Кош-Агачской районной больницы и оперативно начатого лечения удалось избежать смертельного исхода.

В целях предупреждения возникновения и распространения заболевания чумой и обеспечения эпидемиологического благополучия на территории Кош-Агачского района и Республики Алтай действует запрет на любительскую и спортивную охоту на сурка в общедоступных охотничьих угодьях, но некоторые жители нарушают запрет, подвергая себя и своих близких, а также всех окружающих, смертельной опасности. За незаконную добычу сурка житель Кош-Агачского района (дед заболевшего ребенка) привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей.

Для предотвращения распространения чумы среди населения и выноса её за пределы природного очага в 2016 году понадобилось проведение масштабных по объемам санитарно-профилактических противочумных мероприятий, включающих профилактическую иммунизацию против чумы всего населения района.