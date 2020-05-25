Полицейские установили личность матери-кукушки из Кош-Агачского района

Как сообщалось ранее, 23 мая около 23:30 часов в полицию поступило сообщение о том, что в селе Кош-Агач, на крыльце дома № 3 по ул. Ключевой, была обнаружена новорожденная девочка, завернутая в полотенце и безрукавку из верблюжьей шерсти. Малышка немедленно была доставлена в районную больницу бригадой скорой помощи, которую вызвали стражи порядка.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность матери новорожденного, ею оказалась 26-летняя жительница села Кош-Агач, информирует сайт МВД по РА.

В настоящее время все собранные полицейскими материалы переданы сотрудникам Следственного Управления следственного комитета по Республике Алтай для квалификации действий женщины и принятия процессуального решения.