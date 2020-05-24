В Кош-Агаче новоиспеченная мать бросила своего ребенка на крыльце чужого дома

23 мая около 23:30 часов в полицию поступило сообщение о том, что в селе Кош-Агач, на крыльце дома № 3 по ул. Ключевая, была обнаружена новорожденная девочка, завернутая в полотенце и безрукавку из верблюжьей шерсти. Малышка немедленно была доставлена в районную больницу бригадой скорой помощи, которую вызвали стражи порядка.

Как сообщает сайт МВД по РА, в настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление матери брошенного ребенка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Граждан, которым что-либо известно по данному факту, просьба незамедлительно сообщить в МВД по Республике Алтай по телефону 8(38822) 2-27-97, Отделение МВД России по Кош-Агачскому району по телефону (38842) 22-1-44, 9-23-52 либо на телефон доверия МВД по Республике Алтай (38822) 2-00-20.