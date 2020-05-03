Школа - это маленькое государство

В марте этого года в районном приложении газеты "Листок" вышла заметка с заголовком: "Кому-то радость, а кому-то горе". В ней говорилось об обращении в газету мамы первоклассницы, которая не могла сдать деньги на подарок учителю и большой торт для чаепития в честь 8 Марта, которые стали неотъемлемой частью желаний родительского комитета. В результате чего почему-то не всем, а только некоторым родителям пришло смс-сообщение поздней ночью о необходимости сдать деньги. Думается, она не оставила читателей и участников этого инцидента равнодушными. Со временем, стоило потянуть за одну нить, как стали явны новые подробности, обнажающие жизнь нашего общества.

В своём обращении женщина рассказывала о давлении со стороны председателя родительского комитета, но, как пояснила мама девочки, через день после чаепития учитель выгнала её и её дочь из класса со словами: "Это мой класс! Убирай её! Ишь ты, ишь ты! Даже за питание не можешь заплатить!". Да, женщина вновь пришла с обращением в газету, теперь уже чтобы рассказать о поведении учителя, но конфликт, который не разрешается, а получает своё продолжение - это лишь часть целой цепочки действий и бездействий, которые остаются без внимания по разным причинам.

А что же говорит руководство? Как и ожидалось, то же, что и все в большинстве своём - что родительский комитет не в их подчинении, подарки - это не преступление, поборов в школах и детских садах нет. Хотя определённая объективность в данном руководством учреждения интервью есть, почему и приводим его здесь.

Директор школы: "Как мама сказала, действительно, тяжелое жизненное положение, трудная ситуация. В сентябре, октябре классный руководитель сама оплачивала питание. Я считаю, что классный руководитель поступила очень тактично, чтобы ребёнок не чувствовал себя изгоем.

Она меня просила потом разобраться с родителем, я говорю, что с родителями я не могу разобраться. Это же не мои подчинённые. Они, говорит, мне послали смс-ку 7 марта, что нужно на чаепитие деньги и на небольшой презент учителю. Вообще, честно признаться, я всегда против. В прошлом году я запретил, даже на выпускной вечер дарили простые сувениры или открытку. Всё это не возбраняется. Что бы это ни было, чтобы не переходило каких-то границ. Но раз родительский комитет решил, что будет чаепитие - ладно, пожалуйста. Подарок решили учителю сделать - это их проблемы. Такого вообще нет, чтобы какие-то поборы были…".

Автор: " На самом деле, ко мне обращаются довольно часто не только из вашей школы по вопросу сбора денег".

Директор школы: "Я всегда запрещаю. Но, например, когда уборку делаем в школе, детей просят чуть-чуть порошка принести, тряпку. Это вполне нормальные вещи, я считаю. Стараюсь, чтобы не собирали деньги. Мы собираем только за питание и всё. Бывают у нас такие обширные всероссийские проверочные работы. Физически и материально сложно обработать столько бумаги. Поэтому просим детей принести по 5 листов. Мы это разово делаем".

Автор: "Можно так же родителей попросить?"

Директор школы: "Мы на это даже не идём…Я сторонник чаепитий. Не запрещаю. Когда у нас ещё другая завуч работала, она всегда проводила в классе чаепитие с родителями, ребятишками, классными руководителями. Я считаю, что это наоборот сплачивает коллектив".

Автор: " Да, основная цель таких мероприятий - сплотить коллектив".

Директор школы: "Учатся, как вести себя за столом, пошутят, посмеются, потанцуют. Это, я считаю, неплохо. Другой вопрос, чтобы они за собой убирали. Но у нас классные руководители всегда вместе, поэтому на счёт этого проблем нет. Родитель рассказывает, что пришла смс-ка в полпервого ночи, что ли, от председателя родительского комитета. Так, мол, и так - «сдай деньги», а у меня нет таких денег». Честно признаться, с родительским комитетом я не могу поговорить. Это их право, решать. Но, конечно, мой совет классному руководителю, чтобы она всё это обходила. Потом с классным руководителем вместе разговаривали, она услышала рассказы из моего опыта, как мы делали. Думаю, она вняла моим объяснениям, что не у всех возможность есть. У кого-то есть работа, у кого-то нет. Я сказал ей тогда: "Вы богу скажите спасибо, что у нас в данное время есть работа, что мы можем заработать на булку хлеба, своих детей обучать, потому что у нас есть работа сегодня, и мы получаем деньги. Есть люди, которые действительно не могут… у каждого жизненная ситуация по-разному складывается". Вот приведу в пример беседу в 11 классе, в которой говорили ученикам: «Кто-то из вас получит работу хорошую, кто-то среднюю, кто-то вообще без работы останется. Это жизнь».

Потом классный руководитель принесла свои извинения. Мы вынесли решение такое, что наказать за некорректное поведение, не красящее педагога. Мы дали ей выговор без занесения в личное дело, с предупреждением. Учитель молодой, только первый год работает. Может, действительно где-то что-то она упустила. Никогда у неё классного руководства не было, нет опыта работы в классе.

Но опыт же тоже с годами приходит. Из своего опыта я рассказал, как подходить к таким моментам, как обходить вот эти острые углы, чтобы не нагнетать такой обстановки, чтобы дети себя комфортно чувствовали. В первую очередь, конечно, наша задача, чтобы наши дети чувствовали себя комфортно. Если ребёнок в 1 классе не будет чувствовать себя комфортно, то тогда мы потеряем этого ребёнка, мы просто отобьём охоту учиться у него. Поэтому я настоятельно просил, чтобы она поменяла свои методы и стиль работы не только с детьми, но и с родителями. Родительский комитет тоже не знает, кто как существует, на какие деньги, поэтому классный руководитель должен направлять, он ведь ещё и психолог, и социальный педагог, то есть он - многообразная личность, разносторонняя. Которая должна заранее думать - если так сделать, как получится, если так - как получится. В общем, у нас обстоятельный разговор с ней произошёл. Она поняла свою ошибку. Ребёнок в этом классе не учится. Мама ребенка не была против, и его перевели в другой класс. Мама попросила после такого инцидента перевести. Мы перевели. У ребёнка вроде бы всё нормально. И мама претензий не имеет. Думаю, что в дальнейшем у нас такого не будет. Я сначала не понял, что произошло. Я с таким раньше не сталкивался".

Автор: "Для меня это тоже оказалось неожиданностью. Но, как я понимаю, это конфликт, начавшийся достаточно давно, это была хорошо организованная травля определённого количества родителей, состоящих в родительском комитете, на одного человека. Человека просто - напросто затравили только потому, что у него нет денег. Они, изначально зная, что она не располагает средствами для оплаты питания ребёнка в школе, требуют с неё деньги на подарок".

Директор школы: " Вот я здесь с Вами согласен тоже. Я здесь нисколько не защищаю учителя, своего педагога. Я склонен к тому, что здесь неопытность, это не непрофессионализм. Она, может, просто не увидела, к чему может это привести. Я думаю, что вот это послужило поводом. А сейчас же сами видите, народ какой озлобленный".

Автор: " Хотелось бы ещё Ваше мнение услышать по поводу родительских собраний".

Директор школы: «В разговоре с классным руководителем я сказал: "Вы имейте в виду, любая информация, касающаяся неуспеваемости ребёнка, плохого поведения - это конфиденциальная информация. Проводите родительское собрание, можете про детей рассказать только хорошее. Есть у вас свои вопросы, которые вы хотите решить - собрание закончилось, пожалуйста, попросите родителя остаться в вежливой форме. И то сначала с одним родителем поговорили отдельно, потом уже с другим. Но никак не вместе. Первоклашки как пластилин - открыли новую коробку с пластилином, начинаете лепить из него, а что вы вылепите, что получится, это уже на вашей совести, потому что это как фундамент здания. Как залил фундамент, так и будет. Поэтому всё зависит от учителя начальных классов. Я ещё раз говорю, я нисколько не защищаю своего работника, тем не менее, я понимаю, что здесь её неопытность, хотя мы с завучем часто посещаем уроки, стараемся из вида не выпускать. Но видите, я просто не имею права приходить на родительское собрание просто так.

Я могу прийти, когда у родителей какие-то вопросы, касающиеся оборудования, методического обеспечения, а так они решают - в своём соку, как говорится, варятся, поэтому в тот момент может быть, действительно, на родительские собрания надо было походить. Честно признаться, я даже не предполагал, что может такое случиться, я даже не думал, когда Вы мне позвонили, тоже был удивлён, меня это тоже глубоко возмутило, поэтому я попросил сразу же классного руководителя прийти. Хотя она и дома была, я её вызвал, мы подождали её, у нас произошёл серьёзный, обстоятельный разговор, и по итогам объявили ей выговор. Думаю, что учитель осознал, и на контроль тоже взяли, и будем ещё глубже работать с данным педагогом. Но не сразу боги горшки обжигают, как говорится".

Автор: " Я хотела бы ещё один факт привести в пример: кроме денег на подарок учителю, классный руководитель сама собирала по 100 рублей на подарки детям. И в итоге эта девочка не получила подарок. Значит, проблемность этого ребёнка для учителя состоит в том, что у его мамы нет денег. Значит, она так и будет делить: деньги есть или нет? Я так понимаю, у данного педагога не один такой ребёнок в классе. Получается, что учитель, посчитала, видимо, её маму своей должницей и не посчитала нужным ребёнку подарить подарок?"

Директор школы: "Мне, если честно, ничего не известно об этом. Проблем очень много. В каждом классе такие ребятишки есть. Там, где опытные педагоги, там таких вопросов не возникает. Классный руководитель говорит, что эта мама поздно забирает своего ребёнка. Я говорю: Вы обязаны сидеть с этим ребёнком. Вот автобус ходит, Вы должны его посадить в этот автобус, и маме позвонить и сказать, вот, извините, Вашего ребёнка я отправила на автобусе, пожалуйста, встретьте, или водителю сказать. Это первоклашки. Я действительно за них боюсь. Но некоторые нерадивые родители, бывает, в морозы отправляют детей. Потому что я боюсь их отпускать. Они не знают, где их дом, какой адрес. Ездим, блуждаем, ищем, пока не найдут свой дом, я ещё стою, жду, зашёл или не зашёл ребёнок. 5-6 классы - ещё более менее, но тут же совсем крохи".

Автор: "В Кош - Агаче даже в отдалённые микрорайоны довольно часто дети, в том числе первоклассники, обычно добираются сами, пешком, останавливая попутки, при том, что на дорогах нет тротуаров, а автобус то опаздывает, то проезжает раньше времени, на что постоянно сетуют взрослые".

Директор: "В данном случае, как говорится, пока гром не грянет, крестьянин не перекрестится. Вот теперь гром грянул, вот такая ситуация, я все усилия приложу со своей стороны, чтоб такого не повторилось здесь. Для меня это, честно признаться, очень неприятная ситуация, я сам был поражён, когда такое произошло.

Я прекрасно понимаю маму, поэтому я полностью встал на защиту родителя, я сразу ей объяснил, и завуч меня поддержала, что здесь вина была классного руководителя, ну, хотя бы не знала, как поступить в этой ситуации, почему ты ко мне не подошла? На крайний случай к завучу почему не подошла? Есть же заместитель по воспитательной работе. Подойди, посоветуйся, вот такая ситуация, мол, что нам делать? И, естественно, я сказал, что это государственная школа. И сегодня решать, кто будет в моём классе учиться, кто не будет, это не в их компетенции. Любой ребёнок должен учиться, должен получать образование".

Автор: "Девочка, мама которой обратилась в нашу газету, учится очень хорошо, она отличница".

Директор школы: " Родители - тоже взрослые люди, они должны были это понимать. С одной стороны, мы живём в селе, неужели мы не знаем, работа есть - нет, кто этот человек. Родители тоже должны были подойти к этому вопросу более лояльно. А они встали в такое положение: раз я заплатил, почему ты не должна заплатить? Этот факт не надо упускать из виду, что родители сами в какую-то интересную позицию встали. Мы будем работать. На контроль мы это взяли. Посмотрим, как это лучше будет. С одной стороны, сгущать краски тоже бы не хотелось".

Примерно в середине разговора в кабинет директора зашла завуч и высказала своё мнение: " В принципе, это право родителей сегодня -благодарить учителя или нет, а заставлять мы их тоже не можем и обязывать".

Директор школы: " Да, всё исходит от родительского комитета, нужно, чтобы впредь таких ситуаций не было. Родительские собрания, особенно, если это касается каких-то денежных вопросов - классные руководители должны ставить в известность нас. Но я ещё раз говорю: мы в основном ни на что не собираем, на краску и тому подобное, лет 10 назад такое практиковалось. А то, что они проводят чаепития, ещё раз повторяюсь, это нормально".

Автор: " Тем не менее, если цель - сплотить коллектив родителей и детей - противоречит сама себе... "

Директор школы: " Именно в данном случае. Видите, в данном коллективе такое произошло.

Завуч: " Опять же, сработали родители неправильно".

Автор: "Много ли вообще таких семей, которые не могут заплатить за питание?"

Директор школы: "Это конфиденциальная информация, но много, да. Порядка 20 процентов. Но мы таким образом работаем: у нас есть негласная договоренность с предпринимателем, он сказал, да, пожалуйста, пусть питаются".

Автор: " Значит, всё-таки учитель никак не относится к этому. Если родитель должна, то предпринимателю?"

Завуч: " Их тоже берут за горло каждый месяц: сдавайте, сдавайте деньги, и эти бедные классные руководители вынуждены требовать с родителей. Сумма-то немаленькая".

Автор: " Но классного руководителя не просили ведь платить?"

Завуч: " Многие учителя, чтобы не делать больно ребёнку, выходят так из такой ситуации, но такого конфликта не было ни в одном классе. А это, получается, учитель молодой, она работала по другому направлению раньше и в первый раз набрала вот такой массовый большой класс. То есть какие-то углы надо уметь сглаживать. Как-то подход к родителям находить, к детям. А у неё всё вот так".

Автор: " Мне известно, что классный руководитель собирала после праздничного чаепития родителей и рассказывала им, что данный родитель обратилась в СМИ. Вообще, это её право, в СМИ соблюдаются этические нормы, не разглашается ни фамилия, ни имя. Я знаю, что это не первый ребёнок, который уходит из этого класса".

Директор школы: "Три ребёнка перевели в другие классы, да".

Автор: " А до этого какие-то претензии были от родителей? Или просто они молча уходили?"

Директор школы: "Нет, никто не обращался, она у нас весь год на контроле стоит, мы к ней на уроки ходим. Да и пока не поступит вот такой какой-то информации, я тоже не имею права постоянно проверять, если я постоянно буду ходить, скажут - меня преследуют. Тоже нехорошо, когда над учителем как дамоклов меч висишь".

Завуч: "Мы говорили с классным руководителем. Она сначала всё остро воспринимала. Но её тоже можно понять, но ей не надо было так поступать, мы ей сделали замечание по этому поводу, слушать одну сторону, вторую, она должна быть учителем, прежде всего. Она должна понимать, что эта женщина, может быть, не обеспеченная, как-то вот всё равно подход должна была найти. Здесь нужны терпение и выдержка.

Она говорит, что фотографии оплатила 200 рублей за ребёнка, ещё что-то оплачивала".

Автор: " Может, надо было просто поставить руководство в известность?"

Завуч: "Да, да… Вообще, надо прекратить эти всякие чаепития, я думаю. Не могут они, потому что уровень разный".

Автор: "То есть Вы вносите такое предложение?"

Завуч: "Да, мне кажется, надо вообще запретить эти чаепития. Утренник провели без всяких чаев и всё".

Директор школы: "Когда ещё была другая завуч, всегда поголовно во всех классах проводили. Это было нормой, потом новый завуч отменила. Я всегда возмущался, почему нет - то? Но, если честно признаться, даже вот втихушку как говорится, у себя в кабинете закроемся, мы проводили чаепития с детьми, я вместе с ними сидел, торт покушаем, соки выпьем, с родителями побеседовали, не более того, музыку включили, в классе потанцевали дети там час, и все разошлись. Поэтому я не придал значения этому. Я поклонник этого, раз родители вместе, значит, с ребятишками сели, соки попили, поиграли, какие-то конкурсы провели и ушли, а на что и какую сумму они там собирают, я же не спрашиваю, они мне не расскажут".

Завуч: " С одной стороны, это право родителей".

Автор: "Получается, это неконтролируемая работа с родителями".

Директор школы: "Обычно родители сами выходят с инициативой провести чаепитие, классный руководитель никогда. В плане даже такого понятия нет - чаепитие. В планах никогда это не прописывается. Все это организовывают сами родительские комитеты, на то они и есть, чтобы решать вот эти вопросы. Бывает у нас иногда, что родители сами решили принести цветы, озеленить кабинет, шторы, чтобы детям было комфортно, но это все сам решает родительский комитет. Это их обоюдное решение. Мы им не предлагали и даже не можем предложить, что соберём столько-то на шторы, столько-то цветов. Бывает, что как бы вы посмотрели, если цветочки принести, но цветы, озеленение всегда было, испокон веков. Я думаю, что тут нет ничего такого, что могло бы попирать закон".

Автор: "Родитель рассказывает, что классный руководитель пришла в кабинет директора, стала язвить, хамить, со словами: "Ой, как Вас там", и всё время махала на неё рукой".

Завуч: " Она так и вела себя".

Директор школы: "Поначалу так вела, пока не поняла. Мы свои всё равно силы приложим. Я думаю, что придумать, чтобы такого не получилось, не произошло. Но, тем не менее, мы это без внимания не оставим».

Завуч: "Будем снова собирать классных руководителей и беседовать с ними. И прекратить эти всякие подарки, учителя пусть не принимают".

Директор школы: "В среднем звене я запретил. Вот в прошлом году выпускался 11 класс, там всё было чинно и благородно: цветочки, открытки, коробка конфет и не более того, я считаю, это должно быть так, потому что нам сегодня государство за нашу работу уже заплатило, что мы обучаем детей, никаких дополнительных подарков не должно быть, я считаю".

Завуч: " Хотя по всей России такие подарки дарят".

Директор школы: "Пускай, это не наше, когда я не получаю от родителей подарки, то я всегда знаю, что меня никто не упрекнет ни в чём. Хотя бы в этом плане я буду себя чувствовать спокойно. 11 класс мне на 23 февраля подарили маленький подарок, и я довольный сижу, и открытку вот ребятишки 4 класса подарили - мне больше не надо, это внимание. Думаю, что всё будет нормально".

Завуч добавила: " Ребёнка мы перевели в другой класс по просьбе мамы. Тот учитель с радостью его приняла. Я надеюсь, что классному руководителю это будет уроком. И она какие-то извинения принесёт этой женщине, мы её просили, она отвечала язвительно, но действительно травма ребёнку была нанесена, он себя чувствует ущемлённым, обиженным за себя и за свою маму".

Директор школы: " Я думаю, будет ей уроком, я с Вами пообщался, некоторые нюансы узнал, которые тогда не прозвучали, надо будет ещё раз вызвать классного руководителя. Получается, что то, что она поначалу доброго сделала - одним росчерком пера всё это перечеркнула".

PS: Вопросы, возникающие в стенах образовательных учреждений, обычно не выходят за их пределы, а руководство школы прибегает к кардинальным мерам только после подобных происшествий, да и то не всегда и не во всех случаях.

Тем не менее, недавно широкой общественности случайно стало известно, что преподаватель Сочинского образовательного учреждения выказала своё недовольство подарком родителям в разосланных им всем смс-сообщениях. Педагог была возмущена подарком в конверте, в нём лежали 5 тысяч рублей, и заявила, что детям этих родителей нужно подыскать другого классного руководителя и перевести их в другой класс. То есть лишиться возможности обучаться у неё, как у показательного учителя. После того, как поступок стал достоянием общественности, ей осталось только уволиться самой из гимназии.

В школах, находящихся в Кош - Агачском районе, подарки учителям - это тема, знакомая всем. Так, более опытные, скажем так, педагоги, как рассказывают родители, сами называют стоимость и заранее знают, какой презент хотят получить, например, электрический казан или тому подобное, для чего им вручаются сертификаты из магазинов, где они забирают свои подарки сами. Если у родителей не хватает денег, учителя доплачивают недостающую сумму. Ряд учителей, в основном достаточно молодых, принципиально не берут подарки от родителей, будь то небольшой презент или что-то более стоящее, так как считают это нарушением этических норм.

Параллельно с этим, в других регионах против поборов через родительский комитет выступают как родители, так и сами обучающиеся. На Урале встал вопрос о полном упразднении родительских комитетов. В Казахстане антикоррупционное агентство само проявило инициативу об их устранении.

Чаепития - отдельный вопрос. Многие родители не ходят на них, так как им просто не хватает времени, но деньги сдают, как свидетельствуют рассказы людей, ранее являющихся членами родительских комитетов, даже порой не интересуясь, на что, "лишь бы не трогали их". Официально родительский комитет - это объединение родителей учащихся, которые своими организованными действиями оказывают помощь педагогам в организации различных мероприятий.

Согласно Конституции Российской Федерации и закону об образовании, родительский комитет может инициировать какие-либо финансовые вложения, но не имеет право собирать и требовать деньги с других родителей, хотят собирать деньги и тратить их- могут делать это сами, в своём кругу. Сбор средств, соответственно декабрьскому постановлению 2016 года, на нужды класса, школы ведётся только попечительскими советами и исключительно на расчётный счёт, а не наличными…

Несколькими днями позже после проведённого интервью с руководством школы на имя мамы первоклассницы пришёл ответ из районной прокуратуры со следующим содержанием.

«Ваше обращение по вопросу неэтичного поведения педагогического работника рассмотрено.

В соответствии с действующим законодательством в сфере образования конфликт интересов участников образовательного процесса, неэтичное поведение педагогического работника рассматривается коллегиальным органом образовательного учреждения.

Проведённой проверкой установлено, что в школе Кодекс профессионального поведения педагогических работников школы не разработан и не утверждён, поведение педагогического работника комиссией по урегулированию конфликта интересов не рассматривалось.

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора внесено представление с требованием разработать и утвердить Кодекс и рассмотреть поведение на соответствующей комиссии. Данное решение может быть обжаловано вышестоящему прокурору».

Мама девочки также получила ответ от администрации Кош - Агачской районной больницы. Ведь, как свидетельствуют её рассказы, именно медсестра в детском саду требовала с неё родительскую плату и делала прилюдно необоснованные замечания по поводу нижнего белья ребёнка. Эта же женщина в результате стала председателем родительского комитета в первом классе, о котором идёт речь и стала уже требовать деньги на подарки и осуществление других желаний некоторых родителей. В частности, в письме из ЦРБ говорится следующее:

«Ваше заявление от 24.03. 17г. рассмотрено на заседании врачебной комиссии БУЗ РА "Кош - Агачская ЦРБ".

В ходе служебной проверки установлено, что данный человек работает медсестрой в учреждении здравоохранения, закреплена за детским садом.

За весь период работы медсестрой от администрации школы и заведующей детским садом замечаний по работе, в том числе за грубое отношение к детям или к их родителям не зарегистрировано.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, возникшую между медсестрой и Вами, с учётом мнения педиатрической службы районной больницы и работников детского сада, необходимо отметить, что она не связана с трудовой деятельностью медсестры.

В связи с чем нужно отметить, что у администрации районной больницы нет правовых оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности.

В любом случае, медсестра предупреждена во избежание впредь подобного рода конфликтных ситуаций».

Ранее в местном отделе полиции дали отрицательное заключение по обращению женщины, которая оказалась, можно сказать, "на краю обрыва", благодаря действиям специалистов, указав, что правонарушений не выявлено. Районный комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав, со слов его сотрудников, не владеет информацией о том, что происходит в образовательных учреждениях, а из министерства образования Республики Алтай пришёл ответ, что родитель вправе защищать свои права всеми законными способами.

При этом письмо было адресовано другому человеку, с другими инициалами и фамилией, что говорит о том, что в министерстве в данную ситуацию даже не вникали.