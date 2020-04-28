Ауелхан Джаткамбаев, по версии следствия, получал взятки в составе организованной группы

Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере организованной группой в составе главы муниципального образования «Кош-Агачский район», начальника управления образования администрации района и иных лиц, по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки организованной группой, в крупном размере). Об этом сообщает сайт Следкома РА.

По версии следствия, в феврале 2016 года глава муниципального образования «Кош-Агачский район» Ауельхан Джаткамбаев из корыстных побуждений, используя свои должностные полномочия, совместно с начальником управления образования администрации Эдуардом Карановым и иными лицами, личности которых в настоящее время устанавливаются, создали организованную группу для получения взятки за гарантированные победы при проведении аукционов на оказание услуг по охране образовательных учреждений района.

В мае 2016 года членами созданной организованной группы в нарушение установленного законодательства была незаконно обеспечена победа одной из организаций, за что получена взятку в сумме не менее 700 тысяч рублей.

Преступление выявлено во взаимодействии с оперативными сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействии коррупции МВД по РА. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также конкретных лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.