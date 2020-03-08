Охота на тарбаганов. Ауельхан Джаткамбаев

Статья Амыра Айташева из серии "Охота на тарбаганов", которую Вы можете прочитать ниже, была написана ещё в декабре 2014 года. Однако тогда она не вышла - я как учредитель газеты подверг её резкой критике, заявил автору, что, на мой взгляд, в отличие от основной массы его статей, в этой - маловато фактуры. Кроме того, я тогда сказал автору статьи, что мне не хотелось бы портить дружеские отношения с Ауэльханом Джаткамбаевым. В результате эта статья тогда так и не дошла до нашего редактора Инны Жулаевой.

Оглядываясь назад, могу сказать, что дружеское отношение к Главе Кош-Агачского района возникло у меня в 2012 - 2013 годах, когда казахская часть населения района во главе с Ауэльханом Джаткамбаевым противостояла республиканской власти, пытавшейся разными, в том числе и довольно подлыми методами ("футболисты") отменить там всенародные выборы главы. Тогда мы победили. Это была победа не только Ауэльхана Джаткамбаева, не только победа казахской части населения района, это была общая победа республиканской оппозиции, в том числе и Владимира Петрова.

В сентябре 2014 года, когда судьба Бердникова как Главы РА висела на волоске, Ауэльхан Джаткамбаев и его сторонники в Кош-Агачском районе могли этот волосок перерезать - обеспечить победу лидера республиканской оппозиции Владимира Петрова. Увы, этого не случилось, данные системы ГАС "Выборы" свидетельствуют, что сёла с преимущественно казахским населением (в отличие от алтайских сёл) проголосовали за Бердникова. Сам Ауэльхан Джаткамбаев, отвечая на мой прямой вопрос по этому поводу (телефонный разговор состоялся в январе 2017-го года, он тогда комментировал возможность своего назначения министром сельского хозяйства РА), заявил, что якобы ему было сложно обеспечить голосование своих сторонников в поддержку Петрова. Но верится в это с трудом.

После сентября 2014 года тёплое отношение к Джаткамбаеву я сохранял, так сказать, по инерции.

В связи с арестом Джаткамбаева и возникновением общественной дискуссии по этому поводу полагаю, что нижеприведённая статья Амыра Айташева, настаивающего на том, что господин Джаткамбаев давным-давно стал коррупционером и не достоин доверия граждан, должна быть опубликована.

С уважением, Сергей Михайлов, 7 марта 2017 года

Ауэльхан Джаткамбаев является одним из самых одиозно известных политиков Республики Алтай, известным далеко за пределами региона и даже страны. С 1999 по 2008 годы он занимал пост руководителя Кош-Агачского района, за это время проявил себя неуемной тягой к власти, любил изображать из себя владетеля Чуйской степи. Проводил политику разделения и стравливания двух народов, проживающих в Кош-Агачском районе, алтайцев и казахов. Вырастил вокруг себя когорту коммерсантов-казахов, которым отдал на откуп бюджет района. Пытался шантажировать региональные и федеральные власти, громогласно заявляя об особом статусе приграничного района как места обитания казахской диаспоры, проводил международные курултаи казахской диаспоры, заявляя о том, что Алтай является исконным местом обитания казахов.

Однако на выборах 2008 года все те, кого он взращивал многие годы - Айдарбек Нурсолтанов, Марал Бегимбеков, Канат Имансакипов, Ерболат Бегенов - вдруг восстали против него и Джаткамбаев проиграл выборы собственной марионетке - Леониду Ефимову, выдвинутому для того, чтобы разделить голоса недовольных. Вполне возможно, что результат выборов стал местью федеральных властей за попытки давления на власти, угрожая сепаратизмом. Так или иначе, Ауэльхан Джаткамбаев оказался за бортом, а его выкормыши объединились, чтобы наслаждаться властью в районе уже без него.

Через пять лет, в результате неимоверных усилий, расколов своих оппонентов и даже побыв в шкуре оппозиционера, Ауэльхан Джаткамбаев вернул в свои руки бразды правления Чуйской степью. Первым делом Джаткамбаев объявил, что будет налаживать межнациональные отношения и мир в районе, а для этого бороться с "казахским хитризмом, алтайским пупизмом и русским шовинизмом". Затем разогнал всю предыдущую администрацию, установив свой новый порядок. Немудрено, что большинство сотрудников джаткамбаевской администрации составили его соплеменники.

Однако, несмотря на то, что сворой его приближенных в подавляющем большинстве были казахи, осваивать бюджет

Ауэльхан Жазитович, наверное, памятуя о предыдущем "кидалове" своей свитой, решил без них. Для этого он обратился к представителям одного южного народа.

Как показывают результаты первого года правления Ауэльхана Джаткамбаева, самым главным поставщиком жизненно необходимых, а самое главное - финансово очень выгодных товаров в Кош-Агачском районе стал некий Тигран Маркарян. Ранее этот тип обретался возле бывшего главы Усть-Канского района Леонида Маикова, помогая ему тратить бюджет района. Однако, когда жители Усть-Канского района возненавидели и в одночасье выкинули Маикова из власти, Маркарян сразу же нашел себе другого хозяина. В результате принадлежащая ему фирма ООО "Жилищно-Коммунальное Хозяйство" (сокращенно - ООО "ЖКХ"), к слову сказать, юридический адрес данного предприятия до сих пор числится в Усть-Канском районе, стала поставщиком практически всего объема угля для Кош-Агачского района в 2014 году. Общая сумма выигранных ООО "ЖКХ" тендеров на уголь составила более 20 миллионов рублей. Причем цена тонны угля с доставкой в Кош-Агачский район составила почти 3800 рублей.

Поставщиком же продовольствия для детских учреждений становится другой соплеменник Тиграна Майскиевича. Однако в данном случае Багдасар Багдасарян, а именно так зовут партнера Ауэльхана Джаткамбаева, действует не напрямую, а через свою супругу - Малчинову Людмилу Китовну, именно она как индивидуальный предприниматель забирает все контракты на гигантский объем поставляемого продовольствия - на более чем 14 с половиной миллионов рублей. Как мы видим, наш герой возмещает себе все потерянные пять лет, которые ему пришлось прожить, прозябая и испытывая нужду.

25 сентября сего года (2014 года - прим.ред.) конкурсная комиссия под председательством заместителя главы администрации Кош-Агачского района Аманжола Кожанова подвела итоги тендера на строительство электрических сетей в микрорайоне "Аэропорт" села Кош-Агач. Стартовая сумма контракта составляла 15 миллионов 443 тысячи рублей, за эту цену и был заключен контракт с единственным участником торгов - ООО "Электрик", где Аманжол Сакыбанович ранее работал заместителем директора, и где ему принадлежит доля в 50% от уставного капитала предприятия. Директором и владельцем другой половины ООО "Электрик" является родной брат замглавы района - Кожанов Акжол.

Обнаружив данное непотребство, мы поразились совершенной прямолинейности нашего "хитриста", согласно определению Джаткамбаева, который показал себя в этом случае абсолютно недалеким. Ведь прокуратура и органы правопорядка могут заинтересоваться обстоятельствами этого тендера, когда Аманжол Сакыбанович одной рукой дал, а другой рукой взял громадную сумму из бюджета.

Не бросает Ауэльхан Джаткамбаев и старые привычки. Кто же откажется от желания почувствовать себя героем нации и вершителем судеб народов? Так же остается он во главе национального объединения казахов, хотя является руководителем многонационального района. А недавно наш герой стал фигурантом события международного уровня. Как нам стало известно, в начале сентября был подписан трехсторонний международный меморандум между Катон-Карагайским районом Казахстана, Баян-Ульгийским аймаком Монголии и Кош-Агачским районом Республики Алтай. Российскую сторону представил Ауэльхан Джаткамбаев. Интересно, кто же получит втык за подобное самоуправство и вторжение в полномочия российского Министерства иностранных дел? Ведь даже на уровне региона подобные документы могут быть подписаны после согласования с МИД РФ.

Таким вот образом продолжается жизнь с новым-старым главой Кош-Агачского района. Впереди кош-агачцев ждет суровая зима, и голодные годы. Ведь Ауельхану Джаткамбаеву нужно в срочном порядке обеспечивать себе старость.

Дополнение от марта 2017 года

Все свершилось именно так, как мы писали в декабре 2014 года. Жирел коррупционер Ауэльхан Джаткамбаев, шли в гору карьеры и бизнес его друзей и партнеров. Первого заместителя Аманжола Кожанова сменил на посту родственник жены Джаткамбаева Абзал Мухтасыров, ныне исполняющий обязанности главы Кош-Агачского района после ареста своего шефа. Семейное предприятие Кожановых ООО "Электрик" было замечено в качестве подрядчика при строительстве электролинии на турбазу "Самыш" по заказу "Барнаульской сетевой компании", фактическим владельцем и этой компании и турбазы является недавно погибший Анатолий Банных. Бывший заместитель Джаткамбаева Андрей Цыгулев ушел из Кош-Агачского района на должность заместителя министра регионального развития республики, затем был назначен главой администрации Шебалинского района.

Тигран Маркарян обрел другие, более высокие связи и с 2016 года перестал заниматься поставками угля. Через Ауэльхана Джаткамбаева Тигран Майскиевич наладил связи с другими, более высокопоставленными коррупционерами. Ныне фирма Маркаряна "Жилищно-коммунальное хозяйство" занимается строительством административного здания для размещения сотрудников ОФМС России по Республике Алтай в г. Горно-Алтайске по пр. Коммунистическому, 113/4 для МВД по Республике Алтай за 100 миллионов рублей. По заказу "Горно-Алтайавтодора" строит мост через реку Чарыш за 86 миллионов рублей, а в прошлом году построил пять километров дороги от Чемала на Куюс за 99 миллионов рублей.

Супруга Багдасара Багдасаряна Людмила Малчинова расширила свой бизнес - теперь услуги по организации горячего питания в школах эта предпринимательница оказывает не только для кош-агачских школьников, но и в школах Майминского района, несмотря на то, что школьники и их родители жалуются на невкусные обеды от Малчиновой, административная поддержка не дает предпринимательницу в обиду. Совсем недавно она выиграла ряд тендеров на продолжение своей деятельности в Кош-Агачском и Майминском районах в следующем учебном году.

В прошлом году все образовательные учреждения Кош-Агачского района обрели круглосуточную охрану в лице барнаульской фирмы ЧОП "Сибирский дивизион". Эта фирма за 15 миллионов в течение 2016 года охраняла школы, детские сады, детские лагеря во всех без исключения селах Кош-Агачского района, а все ранее работавшие в этих учреждениях сторожа были уволены.

Фатальным для Ауэльхана Джаткамбаева стало привлечение в качестве подрядчиков строительных работ его родственников по линии матери - братьев Бегимбековых, Абзала и Меделхана. Фирмы этих граждан "Профиль" и "Гранит" получили контрактов на строительство объектов в Кош-Агачском районе на общую сумму более 300 миллионов рублей. В получении взятки в три миллиона рублей от Меделхана Бегимбекова и обвиняется Джаткамбаев.