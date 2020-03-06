Некоторые размышления по аресту А.Джаткамбаева

Арест главы муниципального образования «Кош-Агачский район» Ауельхана Джаткамбаева наводит на некоторые размышления. Во-первых, его обвиняют по одной из самых тяжелых статей УК РФ экономического характера: ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) с наложением штрафа в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.

Во-вторых, выявление преступления сотрудниками трех ведомств (ФСБ, МВД и СКР) и публичное задержание с показом видео в Интернете и по федеральным телеканалам указывают на серьезность намерений правоохранительных структур наказать А.Джаткамбаева. Значит, ему чтобы получить минимальный срок (две трети от положенного срока) остается идти на соглашение со следствием с признанием вины. Особый порядок рассмотрения уголовного дела у нас общепринятая практика: из 100 подсудимых по уголовным делам 90 признают свою вину, об этом недавно официально говорил заместитель председателя Верховногосуда РФ Владимир Давыдов.

В-третьих, обращают на себя внимание потуги сторонников А.Джаткамбаева поднять международный скандал с целью привлечения властей Республики Казахстан в защиту А.Джаткамбаева, как лидера казахской диаспоры Республики Алтай, которого «незаконно преследуют алтайские власти». На мой взгляд, такие усилия бесполезны, даже вредны, наоборот, если бы в свое время А.Джаткамбаев не занимался казахизацией Алтая, например, каждое лето не приглашал из Астаны идеологов казахской национальной политики в Кош-Агач или не писал фантазии в «Чуйских зорях», что Усть-Коксинский район, Джазатор и Укок до 30 годов XX века были землями Казахстана, может и не попал бы на старости лет на нары как уголовный преступник?

В-четвертых, следует официально или неофициально изменить порядок формирования органа местного самоуправления в МО «Кош-Агачский район». Это муниципальное образование от других муниципальных образований отличается, во-первых, примыканием к трем иностранным государствам (Казахстан, Китай, Монголия), во-вторых, сложным этническим составом (казахов — 54, алтайцев — 40, русских — 6 процентов). Потому является самым тонким по межэтническим отношениям районом. На мой взгляд, чтобы каждый раз не рвалось, где тонко, следует принять неофициальное соглашение между республиканскими и районными властями. Республиканские власти в лице главы республики в свою очередь нашли бы точки соприкосновения, где алтайцы с казахами договорились бы о взаимовыгодных условиях совместного сосуществования. Например, для соблюдения паритета между алтайцами и казахами во всех вопросах главой местной администрации муниципального района (сити-менеджером) избрать русского, главой муниципального района избрать алтайца, а первыми заместителями и главы муниципального района, и главы местной администрации муниципального района избрать казахов. Можно все это привести в законодательное русло, например, принять республиканский закон, где черным по белому указать, что на все вышеизложенные должности МО «Кош-Агачский район» избрать по рекомендации главы или депутатов республики.

В-пятых, общественность, депутатов муниципального образования и население района прошу быть бдительнымы в вопросе расширения территории Сайлюгемского национального парка за счет ваших земель, то есть за счет земель, где население района пасет скот, заготавливает корма, собирает дикоросы и охотится. Сегодня А.Джаткамбаев какой бы ни был, это он в свое время слил информацию и приостановил приказ Р.Пальталлера организовать и провести общественные слушания в поселениях Кош-Агачского района «с целью получения положительного решения по вопросу расширения национального парка «Сайлюгемский». А руководство нацпарка до сих в открытую плачется, что «к сожалению, в границы парка не вошли особо ценные с точки зрения сохранения снежного барса и аргали участки. Созданный на такой территории кластерный национальный парк «Сайлюгемский» не может эффективно выполнить свою функцию по охране группировок редких и исчезающих видов животных. Именно поэтому, в приоритете руководства парка – работа по расширению территории в долине реки Аргут и приграничной зоне России и Монголии».

С.Танытпасов