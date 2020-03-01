"Мы считаем, это чей-то заказ"

Джаткамбаев Ауельхан Жазитович рос сиротой, жил с матерью, рано познал жизнь. Трудовую деятельность начал, окончив Педагогическое училище, учителем начальных классов. Руководитель колхоза, увидев его талант, назначает его председателем профкома колхоза, через год переводят на работу секретарем парткома.

В 28 лет его назначают председателем Кош-Агачского райпо.

В то время жизнь района зависела от работы Управления сельского хозяйства и райпо. Через два года его направляют работать председателем колхоза им. Калинина, одним из крупных хозяйств района.

Спустя два года он начинает перенос с. Актал на новое место, так как село стояло на болоте. Жители села болели разными болезнями от сырости. Это у него получилось, и в 1990 году на карте нашей республики появилось новое село Жана-Аул -- с красивыми улицами, двухэтажной школой, который выдержала землетрясение в 8 баллов 2003 года.

В селе асфальтированные улицы, есть все социальные объекты. В 2016 году отмечали 30-летие села. В последние годы не было бюджетных вложений в село, это разве не экономия?

Награжден орденом "Знак почета", почетными грамотами Крайкома и Крайисполкома, грамотами области и Республики Алтай.

Избирался депутатом Областного совета Республики Горный Алтай. Неоднократно избирался депутатом Госсобрания. 1989 год - был кандидат в депутаты Верховного Совета СССР.

На первых всенародных выборах избран главой Кош-Агачского района. Всего избрали его всенародно три раза.

Мы, пенсионеры, обеспокоены и озабочены тем, что его заподозрили в получении взятки, поместили в СИЗО.

Уважаемые руководитель Следственного комитета и председатель Верховного суда Республики Алтай, вдумайтесь и посмотрите на его жизненный путь, он не особо опасный преступник.

Мы, пенсионеры, просим о переводе его под домашний арест или подписку о невыезде. Мы считаем, это чей-то заказ.

В случае непринятия более мягких мер пресечения мы, пенсионеры разных возрастов, от 55 до 90 лет, по 20-30 человек придем на прием к руководителю Следственного комитета, оттуда пешком к председателю Верховного суда, дорогой больных будет подбирать "скорая", и это тоже будет снято на видео и будет отправлено в соответствующие органы.

Уважаемый руководитель Следственного комитета Республики Алтай, председатель Верховного суда Республики Алтай, заранее спасибо за понимание. Мы верим в вашу мудрость, что вы примете более мягкие меры пресечения, это сделает наш гуманный суд.

Уркунов Олег Кадылбекович, Джунисов Ардак Антаевич, Мамырбекова Нина Михайловна, Солтанбаев Ешимтай Кабаканович, Сейсекенов Тлек Тошкенович, Самашева Айголек Жантайлаковна, Бигалиев Сланбек Нурсолтанович, Киноятов Куаныш Киноятович, Скидирова Кербала Зейнелгалымовна, Самашев Камбаркан Самашевич.

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