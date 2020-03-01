И еще раз о главе Кош-Агачского района...

Вот такой неожиданный поворот в судьбе Ауэльхана Жазитовича. Не очень понятно, почему пожилого чиновника, у которого есть квартира в Горно-Алтайске, отправили именно в СИЗО, а не под домашний арест? Может быть, тут сыграло свою роль наличие (по непроверенным данным) недвижимости и гражданства в соседнем Казахстане? Кроме того, ходят слухи, будто в ночь, когда в Кош-Агачском районе шли обыски, Джаткамбаева видели в долине Уландрык, на границе с Монголией — мол, он пытался скрыться, а задержать его планировали во время обыска в администрации или в его доме.

Также вызывают некоторые вопросы доказательства факта получения взятки, случившегося, по данным следствия, более года назад. Когда Главу Чемальского района Шевченко взяли с пачками долларов в кармане и дома, всё было понятно. А в этом случае — как? И что, собственно, искали в ходе обысков? Или, может быть, как в ситуации с Петренко, были переводы на банковские карточки? Дело очень резонансное, так что, наверное, следствию стоит провести пресс-конференцию и сообщить общественности эти подробности. Тем более, что многими живущими в Республике Алтай этническими казахами арест Ауэльхана Джаткамбаева, их признанного лидера сейчас воспринимается как ущемление по национальному признаку (см. открытое письмо на стр.4).

В сентябре 2014-го года Ауэльхан Джаткамбаев стоял перед важным политическим выбором. Он мог бы призвать своих соплеменников - казахов Чуйской степи поддержать человека, который когда-то очень сильно помог и ему и жителям Кош-Агачского района (была в советские времена история с переносом целого села из внезапно появившегося болота) — Владимира Петрова. Однако «казахская» часть Кош-Агачского района в сентябре 2014-го проголосовала за Бердникова, что решило судьбу выборов. Интересно, был бы Ауэльхан Джаткамаев сейчас под стражей, если бы тогда поддержал Петрова?

И ещё. Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин уже раскаялся, заявив про свою поддержку Бердникова в 2014-м: «Это была самая большая ошибка в моей жизни». А что по этому поводу сейчас думает Ауэльхан Джаткамбаев?

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Кош-Агачский район» Ауельхана Джаткамбаева, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Как рассказывает сайт ведомства, в январе 2016 года (именно ПРОШЛОГО, 2016 года!) глава МО «Кош-Агачский район» Джаткамбаев получил от предпринимателя взятку в сумме 3 миллиона рублей за то, что обеспечил победу строительной фирмы указанного предпринимателя в аукционе на право получения государственного контракта на строительство общеобразовательной школы в одном из сел района на общую сумму более 217 миллионов рублей. В последующем с данной фирмой был заключен контракт.

Т.к. Ауэльхан Джаткамбаев является «спецсубъектом» - всенародно избранным главой района, решение о возбуждении в его отношении уголовного дела принял лично руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай Александр Стариков.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Республике Алтай совместно с МВД по Республике Алтай. Как мы сообщали на минувшей неделе, в администрации Кош-Агачского района и в домах местных жителей следователи проводили обыски в рамках расследования уголовного дела.

«Новости Горного Алтая» выяснили, что, скорее всего, «яблоком раздора» стала закупка №0377300007115000046 – «Выполнение работ по строительству средней общеобразовательной школы на 161 учащегося с пристроенным детским садом на 24 места в с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района Республики Алтай». Максимальная цена контракта была установлена в сумме 217 961 270 рублей. Победителем было признано ООО «Транзит», владельцем и руководителем которой является Меделхан Бегимбеков.

22 февраля Джаткамбаев был задержан (по нашим данным — в Горно-Алтайске, при попытке госпитализации в кардиологическое отделение республиканской больницы). Горно-Алтайский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 22 апреля 2017 года. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Сергей Михайлов