Кто и для чего вводит народ в заблуждение?

В социальной сети «ВКонтакте», в группе "Айтылмаган окига в стиле Подслушано" 23 и 24 февраля публиковались сведения о намечающемся митинге в поддержку главы района А. Ж. Джаткамбаева. В частности, сообщалось, что 24 февраля на площади имени В.И. Ленина в 14.00 часов состоится данное мероприятие.

Организаторы, инициаторы при этом не указаны, а также, как стало известно, приведена ложная информация о том, что едет Курултай из Горно-Алтайска. Разумеется, о том, что митинг не состоится, наверняка самим затейщикам было известно заведомо, так как решения собрать народ не принимаются просто так, а упоминание о казахском Курултае из столицы республики, похоже, использовано лишь для того, чтобы показать, что подобного рода организации всесильны и ассоциируются со сплочённостью людей определённой национальности. Хотя посещению собраний подобного рода многие не уделяют даже минимум своего времени.

Приводим тексты двух объявлений:

"Сегодня в 2 часа будет собрание на площади в честь поддержки Ауельхана Жазитовича. С Горно-Алтайска едет Курултай казахов. Просим всех неравнодушных прийти. Попросили написать и передать всем. Анон пожалуйста".

"Кто не равнодушен событиям относящимся к нашему главе призываем придти на митинг. Сегодня в 2 часа возле администрации. Анон".

Комментаторы не уставали "раскрывать махинации" главы района и всех, кто был причастен к строительству школы в селе Теленгит-Сортогой, большая часть даже не утаивала своих имён и фамилий. Конечно, в обсуждении таких тем лучше не участвовать, так как подобного рода группы не являются официальным публикатором, а неприятный осадок остаётся ещё надолго, более того - это уже надолго испорченные отношения между людьми, ведь почти все в районе друг другу родственники. Тем не менее, чем живёт народ, знать просто необходимо. Сотни комментариев вызвали огромный эмоциональный всплеск, типа сочувствий, желания защитить всенародно избранного главу или очернить его.

При этом в комментариях к темам высказывались всякого рода оскорбления в адрес людей других национальностей, людей, рождённых от смешанных браков, унижающие их честь и достоинство. А один из жителей района сделал замечание в адрес "критиков", дав понять, что в тёмное время суток могут пострадать из-за подобного рода высказываний не они сами, а их родные люди, да разбираться, кто чей родственник, никто не станет, достаточно знать, какой национальности этот человек.

Нетрудно догадаться, как повела бы себя подобная публика на стихийном митинге. Надо заметить, что в комментариях были приведены претензии к главе, которые впервые озвучивались на Курултае алтайского народа в селе Кош - Агач. Также на новостном сайте "Новости Горного Алтая" предостаточно комментариев, разжигающих неприязнь между людьми разных национальностей и религий, и никто их не удаляет. А кому-то, видимо, это ещё и на руку.

Чтобы удостовериться в том, что информация о митинге и Курултае казахов не соответствует действительности, автор этих строк связалась с председателем Курултая казахов в Кош-Агачском районе. Тлеухан Серкешевич Джанабилов пояснил, что "никакой Курултай не едет", а всё написанное в группе в социальной сети "ВКонтакте" - "утка" и "всё это надо особо активным людям".

Единство, сплочённость… Пожалуй, чтобы высказываниям со скрытыми подробностями или же наоборот, приукрашенным, присудить эти качества, нужно быть либо провокатором, либо обманутым человеком, а никак не патриотом своей национальности.

Таким образом, объединяя людей по национальному признаку, надо иногда иметь в виду хотя бы какие-то общие цели и понимать, что те или иные действия зависят не от национальности человека, потому как так можно прикрепить негативный ярлык на целое общество. Если есть смысл оперировать национальной, религиозной принадлежностями людей, то указать на него обязаны должностные лица и общественные деятели, ведь именно их действия или бездействие задают характер и придают оттенок межнациональным отношениям в районе.