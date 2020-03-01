Школа в Теленгит-Сортогое ожидает технической экспертизы?

Отделом экономики и предпринимательства муниципального образования "Кош-Агачский район" 30 мая был объявлен приём заявок на участие в аукционе по выполнению работ по строительству средней общеобразовательной школы на 161 учащегося с пристроенным детским садом на 24 места в с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района. Как известно, выиграло согласно данным, размещённым на сайте РТС - тендер, ООО "Гранит", владельцем и руководителем которого является М. К. Бегимбеков.

16 июня была рассмотрена первая часть заявок, согласно которой принять участие в тендере изъявили желание два предпринимателя, информация о которых была скрыта по правилам от членов комиссии, ведущих отбор участников. Первая заявка поступила 14 июня, вторая - 15 июня. В состав комиссии Аманжол Сакыбанович - председатель комиссии, отсутствовал во время рассмотрения первой части заявок, Жангудеев Даурен Мухтарович - зампредседателя комиссии, так же отсутствовал, пирсутсоввали члены комиссии: Сейчанов Владимир Сайлауканович, Сейсекенов Бакытжан Тлекович, Алмадакова Чолмон Антоновна, Джанабилова Мира Жолдыбековна - секретарь комиссии.

В связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, на основании части 8 статьи 67 Федерального закона №44-ФЗ,электронный аукцион признается несостоявшимся. (последствия указаны в ч.2 ст.71) Решение о допуске/недопуске к участию в электронном аукционе участников, говорится в электронных документах аукциона.

После рассмотрения вторых частей заявок члены комиссии имели возможность видеть, кто является участником. Это был участник под номером два. На основании рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона и в соответствии с ч. 8 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" признать единственного участника Общество с ограниченной ответственностью 'Гранит'. И поданную им заявку соответствующими требованиям Федерального закона №44-ФЗ и документации об электронном аукционе, что следует также из электронной документации. Из членов комиссии отсутствовал только А.С. Кожанов.

Как поясняет в интервью автору этих строк начальник отдела экономики М.Ж. Джанабилова, всё было нормально, и подрядчик соответствовал всем требованиям аукциона. На вопрос, почему у следствия возникли вопросы по поводу строительства школы в Теленгит - Сортогое, она ответила, что речь идёт об январе 2016 года. Аукцион же завершился уже в июне 2015.

Также руководитель отдела сообщила, что технадзор над строительством осуществлял отдел капитального строительства муниципального образования "Кош - Агачский район". Соответственно материалам РТС - тендера, приём заявок на оказание услуг по строительному контролю строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 161 учащегося с пристроенным детским садом на 24 места в селе Теленгит - Сортогой» начался 3 ноября 2015 года, но кто выиграл этот тендер, Мира Жолдыбековна ответить не смогла, и пояснить по этому поводу никто ничего не может, так как все члены комиссии в настоящее время не на рабочих местах: кто в городе, кто в больнице, а кто - то уже не работает в администрации района.

Так как образовательные объекты находятся в ведении управления образования Кош - Агачского района, заказчиком параллельно с МО "Кош - Агачский район" выступало тогда и управление образования. Начальник управления Э.С. Каранов сообщает, что тендер по оказанию услуг по контролю строительства выиграло МКУ "Стройпроект", которое имеет непосредственное отношение к отделу капитального строительства, "услуги ростехнадзора выполняли они... Сейчас экспертизу будут проводить, всё равно будут проверять, но у нас всё по проекту. У нас есть заключение Роспотребнадзора, пожарного надзора, сейчас готовят акт ввода в эксплуатацию в отделе капитального строительства. Они должны передать мне полностью готовый объект".