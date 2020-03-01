Исполняющим обязанности главы района назначен А.О. Мухтасыров

Исполняющим обязанности главы Кош - Агачского района назначен заместитель А.Ж. Джаткамбаева А. О. Мухтасыров, сообщает наш источник в районной администрации.

На период до прибытия А.В. Бердникова, который, по официальной версии, находится в Москве в одном из медицинских учреждений, исполнять обязанности, как решили в понедельник, 27 февраля, республиканские представители, посетившие районную администрацию, будет Абзал Октябрович.

А уже через несколько дней, кадровый вопрос и сложившуюся ситуацию обсудят под председательством главы региона на совещании, которое состоится после прибытия Александра Васильевича.

Как любое другое событие, ставшее неожиданностью для общества, ситуация с на время опустевшим креслом руководителя района вызвала интерес, кого же назначат главой? Судя по бурным обсуждениям этой темы, основными проблемами становятся: отсутствие выбора у населения и судьба земель района, являющихся достоянием коренных малочисленных народов.