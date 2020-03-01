Пока жители района пишут письмо президенту Казахстана с просьбой защитить Ауельхана Джаткамбаева, его дети распространяют противоречивые слухи

В пресс-службе МВД по Республике Алтай опровергли информацию о том, что «полиция с применением силы разогнала людей», собравшихся на площади и выступивших против ареста главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева. Информацию о «силовом разгоне» распространило казахстанское подразделение радио «Свобода» со ссылкой на сына арестованного — Мейирима Джаткамбаева, пишут «Новости Горного Алтая».

«Известно, что все эти действия спланировали заранее, — сказал Джаткамбаев-младший в интервью радиостанции. — Потому что телевидение уже находилось там, когда арестовали отца. В течение двух часов суд вынес решение об аресте на два месяца. Местное население выступило против ареста отца и собралось на площади. Однако полиция с применением силы разогнала людей».

Также он рассказал, что его и старшую сестру вызвали на допрос. «Мы с ней граждане Казахстана. Мы опасаемся, что нас могут арестовать по какому-либо делу и таким образом оказать давление на отца. Ради детей отец ведь пойдет на все», — сказал он и заодно пожаловался, что российские телеканалы очерняют его отца.

В пресс-службе МВД по Республике Алтай на просьбу «Новостей Горного Алтая» прокомментировать данную информацию сказали, что она не соответствует действительности. «Никаких несанкционированных акций ни в Кош-Агаче, ни в Горно-Алтайске не было, полиция не привлекалась для их пресечения и, соответственно, не использовала для этого силу», — сказал официальный представитель ведомства. Что касается расследования уголовное дела, то его ведет СУСК, в связи с чем МВД ход следствия не комментирует.

Информацию о проведении митингов не подтверждают и другие источники. Впрочем, ходят слухи о том, что в поддержку главы района собирают подписи.

Между тем жители Кош-Агачского района Республики Алтай намерены написать письмо президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой вступиться за арестованного на днях главу муниципалитета Ауельхана Джаткамбаева. По мнению инициаторов обращения, г-н Джаткамбаев не виновен в получении взятки, а уголовное дело против него сфабриковано.

В распоряжении ИА «Банкфакс» оказалась переписка одного из жителей Кош-Агача с думцем от Республики Алтай Родионом Букачаковым (к слову, до победы на сентябрьских выборах по одномандатному округу занимал пост главы Чемальского района). В обращении сказано, что жители не верят в то, что Ауельхан Джаткамбаев замешан во взяточничестве. «Мы знаем его как честного, справедливого и умного политика. Вместе с Чаптыновым добился северных выплат. Он единственный лидер казахов Чуйской степи. Думаем, его подставили или же это политический заказ. Мы будем писать всем, в том числе Назарбаеву. Надеемся на вашу поддержку», - говорится в тексте. О реакции политика на неофициальное обращение земляков пока неизвестно.

Напомним, уголовное дело в отношении главы Кош-Агачского района возбудил руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай Александр Стариков. Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ совместно с МВД по Республике Алтай.

По версии следствия, в январе 2016 года Джаткамбаев получил от предпринимателя взятку в сумме 3 млн рублей за то, что обеспечил победу строительной фирмы в аукционе на право получения государственного контракта на строительство школы. Судя по всему, речь идет о фирме «Гранит», которая в 2015 году получила контракт на строительство школы и детсада в селе Теленгит-Сортогой. Максимальная цена контракта была установлена в сумме 217 961 270 рублей. Добавим, что взяткодатель в настоящее время также является фигурантом уголовного дела.

По ходатайству следствия Джаткамбаев заключен под стражу на два месяца. Обязанности главы районной администрации сейчас исполняет его первый заместитель Абзал Мухтасыров.