В Кош-Агачском районе зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла

Сегодня, 28 февраля, в 03.19 местного времени в Кош-Агачском районе произошло землетрясение магнитудой 3,5. По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр находился в 246 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Координаты эпицентра: 50.21 градуса северной широты и 88.18 градуса восточной долготы, рассказывает сайт правительства РА.

Наиболее близко расположенные населенные пункты: Кызыл-Таш, Курай, Чаган-Узун. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,1 балла по шкале MSK-64.