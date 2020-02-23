В Кош-Агачской ЦРБ десять дней отказывали в надлежащем лечении 90-летней участнице ВОВ

Попасть на стационарное лечение в больницу стало чем-то вроде привилегии. Ажиотаж вокруг больничных коек в последнее время, можно сказать, превратился в обыденность, в связи с чем отказать в лечении не просто больному, а старому и больному человеку стало привычным делом для некоторых врачей. Получается, старые люди должны лечиться дома, а не под профессиональным присмотром медицинского персонала. 21 февраля в редакцию "Листка" обратился житель села Кош - Агач, который рассказал о сложившейся проблеме.

Родственники 90-летней Нурзиги Бурбаевой - участницы Великой Отечественной войны привезли бабушку на приём к врачу - участковому терапевту. Врач приняла пациентку и сказала, что нужно сдать анализы. Требование медицинского работника было выполнено. Для этого старой женщине пришлось снова ездить в поликлинику: чтобы сдать анализы и получить результаты. После этого участковый терапевт заявила, что не будет госпитализировать больного человека, так как с 20 февраля выходные дни. 21 февраля, как сообщают родственники обратившейся за врачебной помощью уже 10 дней назад участницы ВОВ, в течение двух часов главный врач Кош - Агачской районной больницы А.А. Макин обещал решить этот вопрос, но никакого ответа не последовало даже через более продолжительный период времени. В телефонном разговоре с автором этих строк, который состоялся в тот же день, Андрей Анатольевич сказал, что "вопрос решается" и "сегодня пациентка будет госпитализирована".

"Для участника Великой Отечественной нет мест, зато всегда есть места для алкашей", - сетует родственник бабушки. Также не раз приходилось слышать жалобы от таких же пациентов, что госпитализировать не хотят, ссылаясь на то, что нет мест. Между тем, врач отделения терапии, по словам некоторых жителей района, каждый год госпитализирует своих родственников: маму, тётю и других, и даже выделяет им отдельную палату как ВИП - персонам.

Напрашивается вывод: получается, что болеть - себе дороже. И прежде чем добиться лечения в условиях стационара, наверное, надо заранее заказывать что - то вроде путёвки в санаторий, но никто не может знать, когда недуг скрутит человека, ведь никто от этого не застрахован. В данных ситуациях, разумеется, необходимо не только быть медиком, но и проявлять человеческое понимание, каковым бывают обделены отдельные представители данной профессии. И, глядя на действия наших врачей, даже нет желания обращаться к ним.