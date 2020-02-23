Главу Кош-Агачского района арестовали во время праздничного застолья

На днях был взят под стражу житель Кош-Агачского района, который в своё время выигрывал тендеры на строительство мостов по всей республике, а также, по слухам, глава региона часто гостит у него, приезжает к нему на охоту или просто отдохнуть. Известно, что этот же человек выиграл тендер на строительство гостевого дома в Сайлюгемском парке, не далеко от села Джазатор. На строительстве мостов работали люди как с Улаганского района, Кош-Агачского так и с других районов.

Арест главы района А.Ж. Джаткамбаева по подозрению во взяточничестве породил большое количество новостей, которые стремительно передаются от человека к человеку, но все они остаются на уровне слухов. Что же говорят официальные лица?

Начальник отдела капитального строительства муницинипального образования "Кош-Агачский район" на момент, когда автор этих строк обратилась к нему с вопросом о его отношении к строительству Теленгит-Сортогойской школы Сатаев, ответил, что его работа – это технический надзор, а тендер на оказание услуг разыгрывался отделом предпринимательства администрации района. М.Ж. Джанабилова, начальник вышеназванного отдела, пояснила в телефонном разговоре, что тендерная документация в настоящее время изъята, а подробности касательно проведения тендера на строительство можно будет узнать в рабочие дни. По факту – это вся информация, добытая от лиц, занимающих руководящие посты и имеющих непосредственное отношение к строительству школы в селе Теленгит-Сортогое Кош-Агачского района.

Если говорить об атмосфере в администрации района, то 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества примерно в 16.00 в одном из кабинетов администрации проходило весёлое застолье, в котором участвовали коллеги и подчинённые содержащегося под арестом главы района, в том числе его заместитель и руководители отделов.