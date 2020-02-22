Ауельхан Джаткамбаев задержан за получение взятки в особо крупном размере

Следственый комитет возбудил уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Кош-Агачский район» Ауельхана Джаткамбаева, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Как рассказывает сайт ведомства, в январе 2016 года глава МО «Кош-Агачский район» Джаткамбаев получил от предпринимателя взятку в сумме 3 миллиона рублей за то, что обеспечил победу строительной фирмы указанного предпринимателя в аукционе на право получения государственного контракта на строительство общеобразовательной школы в одном из сел района на общую сумму более 217 миллионов рублей. В последующем с данной фирмой был заключен контракт.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Республике Алтай совместно с МВД по Республике Алтай. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как мы сообщали накануне, в администрации Кош-Агачского района и в домах местных чиновников следователи проводили обыски в рамках расследования уголовного дела.

Как удалось выяснить «Новостям Горного Алтая», под эти параметры подходит закупка №0377300007115000046 – «Выполнение работ по строительству средней общеобразовательной школы на 161 учащегося с пристроенным детским садом на 24 места в с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района Республики Алтай». Максимальная цена контракта была установлена в сумме 217 961 270 рублей. Победителем было признано ООО «Транзит», владельцем и руководителем которой является Меделхан Бегимбеков.