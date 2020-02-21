Градус межнационального конфликта в Кош-Агачском районе немного снизился

Вчера, 20 февраля, в Кош-Агачском районе состоялся круглый стол. С инициативой проведения подобного мероприятия выступил районный прокурор, после того как местные алтайцы написали несколько обращений, в которых сетовали на казахскую диаспору во главе района. В частности обращения были написаны на имя главы региона и прокурору Кош-Агачского района.

В заседании круглого стола приняли участие районный прокурор, руководитель районного отеления ФСБ, представители Курултая теленгитов, представители общественности. Как сообщает наш источник, сторонам удалось в ходе беседы снизить градус напряженности в районе.