В Кош-Агачском районе началась масштабная вакцинация населения против чумы

С начала февраля в Кош-Агачском районе началась работа по иммунизации населения против чумы. Прививки ставят всем жителям района, включая детей от двух лет. В срок до середины апреля по плану планируется привить от чумы 14 109 человек, в том числе 6 085 детей. Также проводятся разъяснительные мероприятия о мерах профилактики опасного заболевания. В целях предупреждения возникновения и распространения заболевания чумой и обеспечения эпидемиологического благополучия на территории Кош-Агачского района и Республики Алтай действует запрет на любительскую и спортивную охоту на сурка в общедоступных охотничьих угодьях.

В течение эпидсезона будет проводиться вакцинация против чумы студентов и учащихся, возвращающихся после окончания учебы в район на каникулы, демобилизованных военнослужащих, работников строительных и других организаций, пребывающих на временные работы в район. Прививки будут ставиться всем, кто в летний период приезжает в Кош-Агачский район на срок свыше 2-х недель.

В марте работниками ФКУЗ «Противочумная станция» планируется провести семинар для медицинских работников района по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики и профилактики чумы, межведомственные учения по локализации и ликвидации завозного случая легочной формы чумы с вводом условного больного.

По информации Алтайской противочумной станции эпизоотическая и эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в Горно-Алтайском высокогорном очаге чумы на территории Кош-Агачского района оценивается как напряжённая. Вызывает тревогу и тот факт, что все выявленные в последние годы участки эпизоотий используются под пастбища и ведения разных видов народно-хозяйственной деятельности. На этих территориях располагаются стоянки животноводов, пограничные заставы. Участок активно посещаются как местным населением, так и туристами.

Напомним, что в июле 2016 года в Республике Алтай был зарегистрирован случай бубонной формы чумы у мальчика 10 лет, проживающего в селе Мухор-Тархата. Ребёнок не был привит. Находясь на стоянке, он помогал взрослому родственнику снимать шкурку с пойманного сурка.

Благодаря своевременности выявления больного ребенка медицинскими работниками Кош-Агачской районной больницы и оперативно начатого лечения удалось избежать смертельного исхода. Для предотвращения распространения чумы среди населения и выноса её за пределы природного очага понадобилось проведение масштабных по объемам санитарно-профилактических противочумных мероприятий, включающих сплошной охват населения района профилактической иммунизацией. В общей сложности на меры по ликвидации очага было затрачено 3,5 млн рублей.

В 2014-2015 гг. зарегистрированы два спорадических случая заболевания бубонной чумой жителей сёл Кызыл-Таш и Мухор-Тархата. Инфицирование людей произошло при разделке добытых сурков. Заболевшие получили необходимое своевременное лечение.

Источник: сайт Минздрава РА