Проблему антисанитарии соответствующие надзорные инстанции тесно связывают с содержанием домашних животных. Наверное, поэтому, часто невзирая на загрязнение окружающей среды отходами человеческого быта, друг за другом они хвалятся тем, сколько было уничтожено бродячих собак. В данной борьбе с "ненужными элементами", как говорится, все средства становятся хороши, и даже незаконные. При том, что об их незаконности знают все. 

Отличный пример тому - усыпление организацией "Трансстрой" и неизвестно какая утилизация безнадзорных собак, то есть тех собак, у которых есть хозяева, но нет заботы и ухода.

Ряды беспризорников, если действительно быть неравнодушным к проблеме, а не делать всё напоказ и ради денег, гораздо больше, и пополняются изо дня в день. Так, среди запущенных и ненужных нередко можно увидеть коров, лошадей, овец, коз, а собак люди берут по мере уничтожения прежних, не отказывая себе в удовольствии приложить руку к "бесплатному дару природы" и удовлетворить свои сиюминутные капризы, амбиции и временные нужды, избавляясь от них самым простым способом - бросив на произвол судьбы.

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В ограде школы им. Чаптынова через дорогу с Роспотребнадзором

Наш район на сегодняшний день оставляет за собой право называться животноводческим. Правда, непонятно, почему. Потому что здесь водятся беспризорные животные или потому что здесь живут достойные животноводы, не упавшие в грязь лицом и подобающим образом следующие традициям наших предков - животноводов. Которые, если поинтересоваться историей, не то что корову оставить без надзора - не оставляли в степи при кочёвке, не говоря о щенках, даже старых собак, животные следовали за пастухами до последнего издыхания, и люди кормили их и оказывали внимание, если собаки не могли идти, их грузили на арбу, в машину, привязывали, чтобы не сбегали от страха, а привычные собаки сами забирались на нехитрые пожитки чабанов, необходимые для жизнедеятельности на стоянке, если не успевали за стадом.

Конечно, были и исключения, но если раньше общество осуждало такие антисоциальные поступки, то сегодня они стали чем-то вроде нормы. Наоборот, интересоваться здоровьем, жизнью, потребностями животных, которые кормят людей, стало тягостным, едва не пренебрежительным делом. 

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Возле «Блинной сковороды»

Порой, кажется, что всё это делается специально: бегает собака, бродит корова, блестят глаза - живой и ладно, нет - и не надо. В лучшем случае, если корова издохнет, будут переживать из-за убытка, что она не принесла прибыль, а не из сострадания к животному, и никогда не поймут, потому что за ней не было надлежащего ухода.

Так, в районе систематически наблюдаются случаи, когда коровы съедают колючую проволоку, отравляются помоями, тонут в прорубях. Был случай, когда двух коров вызволяло местное отделение МЧС из реки, в "Листке" рассказывалось о том, как поскользнувшаяся кормилица упала головой в прорубь и не смогла встать, в результате чего захлебнулась, а рога её выпиливали из обледеневшей лунки уже утром следующего дня. Данные случаи участились, видимо, по причине попустительства надзорных органов.

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Из школьной ограды выгнала корову собака с ошейником

Более того, положение усугубляется: в социальной сети "ВКонтакте" довольно модным стало подавать объявления о поиске пропавших телят, коров и их нерадивых хозяев. 

За последние месяцы на улице, без надзора отелились порядка 10 коров только в селе Кош - Агач, если брать лишь информацию из социальных групп в сети Интернет. Показать корову ветеринару, чтобы установить наиболее точный срок отёла, кто-то не догадывается, хотя держит скотину уже на протяжении многих лет, а кто - то предпочитает посидеть в Интернете вместо этого или заняться другими развлечениями.

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Корова два дня после отёла провела под чужим забором

Если брать крепкую связь животных и людей, то, несмотря на прогрессивные достижения человечества, мы, люди, продолжаем зависеть от животных, не признавая этого с лучшей стороны, а лишь обвиняя и заставляя отвечать жизнями за свои грехи безмолвных и более уязвимых по разуму братьев наших меньших. Закон природы - именно так можно назвать нападение голодных собак, заброшенных людьми, на сельскохозяйственных животных.

Не секрет, что возмущение среди горе-животноводов вызывает исчезновение новорожденных телят, которые появляются на свет у кого-то под забором, под мостом или в степи. В этом они тоже обвиняют кого-то, чаще всего скотокрадов, но только не себя.

И тут совсем не удивительно, если собаки утаскивают телят, ведь однажды автору этих строк пришлось наблюдать фотографию в социальной сети "ВКонтакте", на которой была запечатлена корова, застрявшая в глинистом дне реки. Фотографию поставили, корову не нашли, видимо, и не искали. В результате на этом месте в воде и на берегу через несколько дней лежали только обглоданные кости животного. Оказалось, это место совсем близко к жилому сектору, разумеется, орудовали там не волки, а те же собаки, которые считаются домашними и имеют хозяев.

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А эта корова застряла в глине

Бродячие, безнадзорные собаки административными органами для искажения ситуации называются бездомными и бесхозными. Приведём в пример стаи собак, большая часть из которых в ошейниках, бегающих по сёлам и нападающих не только на скот, но и на людей. Причём, каждые два - три месяца это уже абсолютно обновлённый состав огромных, маленьких, породистых и беспородных псов. Прежних усыпили, люди берут других и история повторяется…

А в это время миллионы тратятся на усыпление собак, проведение и содержание контрактов с "приютами для собак". Это и должный отлов, и транспортировка, и содержание, и уход, а не только бумаги.

Разумеется, если говорить хотя бы о транспорте и его соответствии требованиям закона, то ни в одной организации района нет и не было автомобиля с отдельными клетками, не причиняющими страдания животным, с указанием названия организации и номера телефона.

На сегодняшний день возникает вопрос, каким образом был заключен контракт с хозяином "приюта" для собак Сатаевым Акжолом Токтархановичем, выигравшим тендер по отлову и содержанию безнадзорных животных. Наверняка, это был бумажный вариант для проверки соответствия требованиям.

А куда на самом деле уходят федеральные деньги и каким образом, тут вообще концы запутаны: учредитель "Трансстроя" - отдел капитального строительства МО "Кош - Агачский район", "Трансстрой" занимается усыплением собак по заявкам и, видимо, не только. А какое отношение имеет ко всему этому "приют" А.Т. Сатаева? Самое прямое, ведь большей частью - это усвоение бюджетных средств посредством соответствия требующейся документации, а вовсе не имеющейся фактически материальной базы.

На фоне такого неравнодушия к государственному бюджету и борьбе не с безнадзорностью, а с безнадзорными, люди тоже не прочь обходить и обходить законы, до бесконечности, до беспредела. И в сложившейся ситуации повлиять на общество довольно сложно.

Так, даже собака работника суда бегает без привязи и нападает на домашний скот, врывается в ограду к соседям и раздирает их собаку, сидящую на цепи, более того, эта же собака, наверняка будучи голодной, съедает соседких кроликов, находящихся в клетке, а ее хозяин заявляет, что (цитирую): " Я не буду привязывать собаку, потому что на цепи она станет ещё злее, а у меня дети". При этом хозяйка уверяет, что собака весь день сидела на крыльце, создаётся мнение, что она смотрела весь день на свою собаку и сидела рядом с ней на этом крыльце. Но шутки шутками, а реальная картина такова.

Хотелось бы верить, что руководство районного суда примет во внимание данное обращение и разъяснит работникам Дома правосудия, у кого есть собаки, правила их содержания. Законные правила, которые нарушаются, предположительно, по незнанию. А может быть, работник суда злоупотребляет своим положением?

Отойдём от официальной стороны вопроса и коснёмся моральной стороны всего происходящего. Большинство людей считают себя верующими и наверняка знают заповеди, будь то православие, твердящее о милосердии и разуме, алтайская девственная религия, которая гласит о единстве с природой, либо ислам, подразумевающий богобоязненность, каждая из них говорит о том, что нельзя обижать братьев наших меньших.

И здесь можно опять привести яркий пример. На великом православном празднике - Крещении Господнем корреспондент газеты "Чуйские зори" ни с того ни с сего пнула маленького беззащитного щенка, стоя у священной купели. Хотя этот щенок не причинил ей никакого зла, и даже не приблизился вплотную.

Где, у кого нам брать пример нравственности, если даже должностные лица совершают такие поступки?

Материалы полосы подготовила Алена ЕРЕМИНА. Фото автора

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