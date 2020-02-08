Комментарий Урмата Князева по поводу ситуации в Кош-Агачском районе

На минувшей неделе в «Листке» был опубликовано интервью под названием «Роман Тадыров о вопросах двух Курултаев, прошедших в Кош-Агаче». На мой взгляд, Роман Михайлович заблуждается в своих оценках ситуации в Кош-Агачском районе или даже намеренно пытается исказить её.

Так, Р.М.Тадыров заявляет, рассказывая о районном Курултае: «Там же клеймили Ауельхана Жазитовича Джаткамбаева, что он притесняет алтайцев и говорили о том, что он оскорбляет их национальное достоинство. Если посчитать то, что сделано при Джаткамбаеве, то больше сделано в алтайских сёлах так как алтайских сел больше, чем казахских» и далее перечисляет длинный перечень того, что и в каком селе с преимущественно алтайским населением было построено. При этом, при прочтении этой части интервью получается, что те, кто «клеймили Ауельхана Жазитовича Джаткамбаева» - неправы.

Но ведь это неверно! Не буду сейчас касаться притеснений алтайцев в кадровых вопросах — об этом ниже. А вот насчёт оскорбления национального достоинства есть задокументированный факт. Так, в заключении специалиста от 28 февраля 2014 года к.ф.н Куликовой Н.А., подготовленном на основании постановления следователя Сайдутова Е.В. Сказано: «21 октября 2013 года в утреннее время Глава МО «Кош-Агачский район» А.Ж.Джаткамбаев на аппаратном совещании и на общей планёрке в присутствии руководителей учреждений А.И.Тадыкина, который является директором МБУ «Управление культуры» высказал следующую фразу: «Тебе мешает алтайский тупизм», а также: «Я уничтожу русский шовинизм, алтайский тупизм, казахский хитризм».

Кандидат филологических наук Куликова по итогам исследования пришла к выводу, что данные высказывания не направлены на возбуждение ненависти или вражды по признакам принадлежности к какой либо национальности (т. е. на уголовное дело не тянут), но, в то же время, содержат негативную оценку человека или группы лиц по признакам расы, национальности, имеют уничижительный характер по отношению к лицам какой-либо национальности.

На основании этого же исследования Прокурором Кош-Агачского района 28.08.2014 года Главе Кош-Агачского района Ауэльхану Джаткамбаеву было объявлено предостережение о недопустимости подобного поведения.

И напрасно Роман Михайлович принижает наш Курултай, называя его «женсоветом». Мы наконец-то преодолели внутренние противоречия, с нами стали считаться власти, мы сумели совместно с казахским народом остановить расширение Сайлюгемского нацпарка, совместно добились увольнения господина Чайки.

А теперь про кадровые перекосы. Чаша терпения здесь переполнилась из-за конфликта в отделе культуры. На Курултае 12 ноября минувшего года мы в присутствии Главы района прямо сказали, что несмотря на сложившийся в районе кадровый диспаритет, будем чувствовать себя комфортно, если он не будет увольнять специалистов отдела культуры, которые на профессиональной основе занимаются вопросами сохранения и развития нашей национальной культуры, традиций и обычаев.

Сначала казалось, что А.Ж.Джаткамбаев услышал нашу критику. Он даже уволил из отдела культуры свою супругу, вокруг которой и возник конфликт. Однако затем он вернул свою жену на прежнюю должность и в отделе культуры вновь начались преследования в отношении тех самых специалистов, про которых мы говорили на Курултае.

Урмат Князев, ага-зайсан Кош-Агачского района